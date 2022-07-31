مقطع متداول لنداء أحد مؤذني المساجد بجنوب الرياض صلوا في رحالكم

وأظهر مقطع فيديو متداول مكالمة من مؤذني المسجد تقول “صلوا في سفركم” بعد هطول أمطار غزيرة وسيول على بعض مدن الرياض.

وبحسب التجار في الكليب، فإن المسجد يقع في جنوب الرياض، يتعرض لأمطار غزيرة وسيول، وسط توقعات بأن يستمر الوضع حتى الساعة العاشرة مساءً.

صلِّ لوحدك

وفي أوقات المطر والدحض يقول المؤذن صل في كيسك إذا قال تعال تصلي أو صلي في بيوتك، إذا كان الناس مشقة من المطر أو الانزلاق في الأسواق، وهي سؤال رحمة للمسلمين والرحمة بهم والطيبة بهم.

المطار والبرد وسيئول بالرياض

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لأمطار معتدلة مصحوبة ببرد وسيول ونشاط للرياح السطحية مما يتسبب في انخفاض منسوب الأمطار الأفقية. الرؤية.

يتأثر التنبيه المذكور بـ الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريميلة، الرامة، شقراء، ضرما ومرات.

وستبقى حالة التأهب حتى الساعة العاشرة مساء الأحد.