مقطع يقود المرور لضبط قائد مركبة يقود باستهتار على الطريق

أعلنت المديرية العامة للمرور، عن توقيف سائق سيارة انحرف على الطرق العامة مخالفاً أنظمة المرور العامة وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

لقد قدمت بلاغًا ولم يتصل بي أحد منذ يوم الأحد. pic.twitter.com/AmNXxSEBK7

-عبد الغفور آل الشيخ (@ ghafour17) 28 يونيو 2022

وثق أحد المواطنين حالة الاغتصاب من خلال مقطع فيديو تم تصويره وتنزيله على الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور.

وكتب المواطن المخبر “تقدمت بشكوى ولم يتصل بي أحد منذ يوم الأحد”.

ورد العبور بتسليط الضوء على أن سائق المركبة تم اختطافه وإرساله إلى هيئة النقل لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام.

عقوبة الانحراف

وكانت إدارة المرور قد أعلنت في وقت سابق أن القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا يعرف باسم (دريفت)، والذي يمارسه البعض ويعرض حياتهم وحياة الآخرين المعرضين للخطر، يعد مخالفة مرورية.

ولفتت حركة المرور إلى أن تحريك السيارة بسرعة عالية بحيث تصدر الإطارات صوتا عاليا يعد مخالفة مرورية تتطلب غرامة تتراوح بين 150 و 300 ريال.

مضاعفة الغرامات المرورية

راجعت حركة المرور عقوبات مخالفة الانجراف وفق المادة 69 من قانون المرور، حيث عوقب المفتاح لأول مرة بالحجز على المركبة لمدة 15 يومًا وغرامة قدرها 20 ألف ريال، ثم إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن. ضده.

وفي المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة 40 ألف ريال وإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن على المفتاح.

للمرة الثالثة يتم حجز السيارة ثم إحالة غرامة 60 ألف ريال على المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريم المخالف لدفع نفس القيمة للمركبة المستأجرة أو المسروقة وحبسه.