مكاسب ضخمة.. أسواق الأسْهُمْ المحلية الإماراتية قبلة للمستثمرين حول العالم

حققت أسواق الأسْهُمْ المحلية فِيْ الإمارات مكاسب مالية كبيرة خلال شهر يوليو، مما جعلها الوجهة الأبرز للمستثمرين حول العالم.

عززت أسواق الأسْهُمْ المحلية مكاسبها خلال تعاملات شهر يوليو، بدعم من إعلان الشركات والبنوك المدرجة عَنّْ أرباح قوية فِيْ النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلَّى عمليات الإدراج الجديدة التي ساهمت فِيْ زيادة عمق الأسواق، تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.518 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي إلَّى 2.575 تريليون درهم فِيْ الجلسات الأخيرة من يوليو الجاري، موزعة بواقع 2.015 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ بورصة أبوظبي و 559.17 مليار درهم للأسهم. المدرجة فِيْ سوق دبي المالي.

تم تعزيز الرسملة السوقية خلال شهر يوليو بدعم رئيسي من مكاسب العديد من الأسْهُمْ المدرجة فِيْ قطاعات البنوك والعقارات والاستثمار، بالإضافة إلَّى إدراجات جديدة بقيادة “تيكوم” عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد قوياً. الطلب مع تسجيل الاشتراكات الفردية فِيْ الدولة يغطي 40 مرة، وهِيْ أعلى نسبة تغطية فِيْ تاريخ العروض العامة فِيْ سوق دبي المالي، بالإضافة إلَّى إدراج “الاتحاد التعاوني” فِيْ سوق دبي كأول مستهلك التعاونية فِيْ البلاد لاتخاذ هذه الخطوة.

واجتذبت الأسْهُمْ المحلية سيولة خلال شهر يوليو تجاوزت 27 مليار درهم، موزعة على 22.8 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 4.2 مليار درهم فِيْ سوق دبي. وجرى تداول نحو 4.6 مليار سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 245 ألف صفقة.

سوق أبو ظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام FTSE خلال شهر يوليو بنسبة 3.6٪ أو 335.74 نقطة ليغلق عَنّْد 9648.96 نقطة فِيْ نهاية تداولات شهر يوليو، مقابل 9313.22 نقطة نهاية شهر يونيو الماضي.

دعم الارتفاع فِيْ سوق أبوظبي نمو أسهم مثل “أبوظبي الأولى” بنسبة 3.4٪، مع الإعلان عَنّْ تحقيقها لأرباح صافِيْة بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بـ ونفس الفترة من عام 2022، وزاد سهم “أبو ظبي التجاري” بنسبة 2.93. وارتفع صافِيْ ربح البنك إلَّى 3.059 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 21٪.

ارتفع “أبو ظبي الإسلامي” بنحو 21٪، مع إعلان البنوك عَنّْ نمو صافِيْ أرباحه بنسبة 30٪، لتصل إلَّى 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفع سهم “الدار” بأكثر من 10. ٪ حيث أعلنت الشركة أن صافِيْ أرباحها ارتفع إلَّى 1.53 مليار درهم فِيْ النصف الأول. هذا العام، بزيادة قدرها 44٪.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي العام خلال يوليو بنسبة 3.56٪ أو 114.7 نقطة ليقفز عَنّْ مستوى 3233.29 نقطة ليغلق عَنّْد 3337.96 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو.

تعزز أداء سوق دبي المالي، حيث ارتفعت حصة “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 4.5٪، حيث أعلن البنك عَنّْ نمو أرباحه بنسبة 11٪ إلَّى 5.3 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري محققة أعلى نسبة ربح نصف سنوي منذ 2022، فِيْما ارتفعت حصة “دبي” بنسبة 11٪ لتصل إلَّى 5.3 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري. البنك الإسلامي ”بنسبة 2٪ بعد أن أعلن البنك عَنّْ نمو قوي فِيْ صافِيْ أرباحه بنسبة 45٪ لتصل إلَّى 2.7 مليار درهم فِيْ النصف الأول.

وارتفعت أسهم إعمار العقارية 5.7٪، وإعمار للتطوير 4.5٪، وسوق دبي المالي 3٪، والعربية للطيران 5.7٪، وهِيْئة كهرباء ومياه دبي 0.8٪، ودبي للاستثمار 5.5٪.