مكاسب 42 مليار دولار.. انتعاشة قياسية تتدفق فِيْ الأسْهُمْ الأماراتية

وارتفعت أسواق الأسْهُمْ المحلية بأكثر من 42.2 مليار درهم فِيْ ختام تداولات الخميس، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية إلَّى أعلى مستوياتها فِيْ 3 أسابيع.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.719 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس إلَّى 2.761 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.189 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية و 572.56 مليار درهم للأسهم المدرجة. فِيْ سوق دبي المالي.

وجذبت الأسْهُمْ المحلية أكثر من 3.45 مليار درهم من السيولة، موزعة على 2.57 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 880.4 مليون درهم فِيْ سوق دبي. وجرى تداول 860.8 مليون سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 26.2 ألف صفقة.

وشهد سوق أبوظبي تنفِيْذ صفقة كبيرة على أسهم “مصرف أبوظبي الإسلامي” لنحو 43.5 مليون سهم بقيمة تجاوزت 416.33 مليون درهم.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 308.8 مليون درهم فِيْ السوقين كنتيجة شراء بعد أن حققوا إجمالي شراء بلغ 763.07 مليون درهم مقارنة بمبيعات بلغت نحو 454.27 مليون درهم.

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي “FADEX 15” بنسبة 0.45٪ ليغلق عَنّْد 10015.3 نقطة، فِيْما ارتفع مؤشر FTSE Abu Dhabi General Market “Fadji” بنسبة 0.5٪ ليصل إلَّى 10019.2 نقطة، ونجح المؤشران فِيْ تجاوز حاجز 10،000 نقطة لـ المرة الأولى منذ 3 أسابيع، محققة أعلى مستوياتها. منذ 26 أغسطس الماضي.

وتعزز أداء سوق أبوظبي، حيث ارتفعت مؤشرات قطاع العقارات بنسبة 2.4٪، والمواد الأساسية 1.58٪، والطاقة 3.1٪، والتمويل 0.33٪، والصناعة 0.59٪.

وارتفعت الأسْهُمْ مثل “أدنوك للحفر” 4.02٪، و “أدنوك للتوزيع” 3.12٪، و “الدار” 2.64٪، و “دانة غاز” 1.93٪، و “فِيْرتجلوب” 1.8٪، و “أبو ظبي التجاري” 1.57٪، و “ألفا أبو ظبي”. أبوظبي 0.62٪، أبوظبي الأولى 0.53٪.

واستمر سهم “طاقة” و “مالتيبلاي” فِيْ تحقيق مكاسب أكثر، حيث ارتفع بنسبة 14.65٪ وبنسبة 14.62٪ على التوالي، منذ أن أعلنت “ADQ Holding” أمس عَنّْ اتفاق بيع حصة 8.6٪ فِيْ “طاقة” مقابل الاستفادة من مجموعة “Multiplay”. صندوق أبوظبي للتقاعد وعدد من الشركات الاستثمارية.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 197.4 مليون درهم فِيْ سوق أبوظبي كنتيجة للشراء بعد أن حققوا مشتريات إجمالية بلغت 494.5 مليون درهم مقارنة بمبيعات بلغت نحو 297.17 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.92٪ أو 31.74 نقطة ليغلق عَنّْد 3462.78 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له فِيْ نحو 3 أسابيع، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.44٪، والعقارات 1.77٪، والنقل 0.24٪.

تعزز أداء سوق دبي بارتفاع الأسْهُمْ العقارية بقيادة “إعمار العقارية” بعد نموها بنسبة 1.59٪، و “إعمار للتطوير” بنسبة 4.43٪، وفِيْ قطاع البنوك والاستثمار والمرافق “دبي الإسلامي”. وارتفع سهم “سوق دبي المالي” بنسبة 1٪ و “ديوا” بنسبة 0.58٪.

وتصدر “إعمار العقارية” النشاط، حيث جذب سيولة بنحو 335.19 مليون درهم، يليه “الإمارات دبي الوطني”، مستقطباً 203.8 مليون درهم، و “دبي الإسلامي” بنحو 77.07 مليون درهم.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 111.39 مليون درهم فِيْ سوق دبي كنتيجة شراء بعد أن حققوا إجمالي شراء بلغ 268.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بلغت نحو 157.09 مليون درهم.