مكافأة لـ”حارس النصر”.. هذا ما ينتظر أوسبينا خلال 24 ساعة

سيحصل الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، حارس مرمى فريق النصر الأول لنادي النصر، على جائزة خاصة خلال 24 ساعة، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة، اليوم الأربعاء.

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دخل حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا فِيْ صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ صيف 2022 من نابولي بإيطاليا، وتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة فِيْ إحدى المباريات الثلاث التي خاضها. الدوري السعودي “روشن”.

مكافأة لـ “ولي النصر” .. هذا ما ينتظر أوسبينا خلال 24 ساعة

وأوضحت صحيفة “آس” بنسختها الكولومبية أن النجم ديفِيْد أوسبينا على وشك الانضمام إلَّى المنتخب الكولومبي، فِيْ معسكر سبتمبر، حيث سيواجه جواتيمالا والمكسيك يومي 24 و 27 المقبلين.

ستلعب كولومبيا، بعد فشلها فِيْ التأهل لكأس العالم 2022، مباراتها الأولى تحت قيادة المدرب لينستور لورنزو.

وأكد أنه فِيْ غضون 24 ساعة سيتم الإعلان عَنّْ القائمة الرسمية للمنتخب الكولومبي، حيث تم التأكد من ظهُور ديفِيْد أوسبينا وكاميلو فارغاس فِيْ مركز حراسة المرمى، تاركًا الحارس الثالث ليتم تحديده لاحقًا.

استدعاء أوسبينا، على الرغم من مغادرته البر الرئيسي لأوروبا، هُو مكافأة مستحقة لحارس المرمى الفائز على أدائه الرائع ضد الوحدة والتعاون والعَنّْاق على التوالي.