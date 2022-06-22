مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443 “وزارة التعليم” السعودي توضح الشروط وآلية احتسابها بالقوانين الجديدة

صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443. لمن لديهم وظيفة في القطاع التربوي وخاصة المعلمين والمعلمات الراغبين في معرفة كافة تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة من حيث آلية احتسابها أو الشروط ، أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه سيتم صرفها بعد توفر بعض الشروط والعوامل ، وأهمها عدد السنوات التي قضاها المعلم في وظيفته حتى يتمكن من صرف المكافأة.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443

أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل الخاصة ، بما في ذلك قيمة آلية الاحتساب ، بالإضافة إلى الشروط التي حددتها الوزارة ، ووفقًا لقوانين العمل الجديدة ، يتم استلام المكافأة بناءً على عدد السنوات التي قضاها الموظف في وظيفته ، بشرط أن تحسب قيمة المكافأة لكل مدرس علي حد ، حسب درجة الوظيفة ، وعدد من العوامل الأخرى.

الشروط المطلوبة لدفع المكافأة

يجب أن يعمل المعلم بشكل مستمر في قطاع التعليم.

يجب أن يكون المعلم في الخدمة لمدة عامين على الأقل من قبل.

يجب ألا يقل إجمالي عدد السنوات التي قضاها المعلم في وظيفته عن 10 سنوات ، وفقًا لقوانين التعليم الجديدة.

لا يصرف الراتب إذا انتهت خدمته في حال فصله من العمل.

عند إنهاء العقد لأي سبب غير قوانين التعليم الجديدة.

إذا تعذر على المعلم أداء الوظيفة وفق الشروط الواردة في العقد.

في حالة إجبار المعلم على نظام التعاقد دون رغبته.

إذا تعرض المعلم أو أحد أفراد أسرته لتهديد مباشر أو غير مباشر.

قيمة آلية احتساب المكافأة

انا قلت وزارة التربية والتعليم صرحت المملكة العربية السعودية سابقًا أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في القطاع التعليمي ليست ثابتة ، ولكنها تختلف وفقًا لعدد السنوات التي قضاها المعلم في الوظيفة ، وكذلك درجة المعلم. ويحصل المعلم المتقدم على 100 ريال ، والمعلم الخبير 1100 ريال ، وهذا لمن أمضى 10 سنوات على الأقل في مهنتهم.