مكافحة غسل الأموال.. إنجازات إماراتية فِيْ 6 أشهر

على مسار النموذج الإماراتي الذي يتم محاكاته عالميًا فِيْ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إحراز تقدم جديد خلال النصف الأول من عام 2022.

عقد المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخميس، اجتماعا لاستعراض التقدم المحرز.

الشراكات .. الإنجازات

ومن أبرز نقاط الة توقيع دولة الإمارات على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهُولندا والدنمارك وإيطاليا، واستمرار ورش التعاون الاستراتيجي والفني مع الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بالإضافة إلَّى ة السجل الاقتصادي الوطني الذي يحتوي على معلومات المستفِيْد الحقيقي من 77٪ من الشركات – وهُو معيار مهم للشفافِيْة – وتم وضع الخطط المناسبة للوصول إلَّى 100٪.

كَمْا استعرض الاجتماع زيادة نسبة الإبلاغ عَنّْ المعاملات المشبوهة بنسبة 51٪ فِيْ عام واحد فقط (الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2022)، مما يعكس زيادة فهم القطاع الخاص وإشراف الجهات الرقابية. فِيْ مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانضمام 16 جهة حكومية وأكثر. من 20 ممثلاً عَنّْ القطاع الخاص إلَّى لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع إطار قانوني لتبادل المعلومات بين القطاعين، واعتماد تدابير إنفاذ مهمة فِيْ مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفِيْ هذا السياق، قال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفِيْذي “لدينا أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي، وهِيْ تقوم على تعزيز القدرات المؤسسية المشار إليها فِيْ تقييم المخاطر الوطنية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. لقد واصلنا التقدم الإيجابي فِيْ الأشهر الستة الأولى من العام، وهذا يدفعَنّْا لبذل المزيد .. أولويتنا لا يزال العمل على تسريع تطوير قدرات الدولة فِيْ مجال رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فِيْها وفهمها، مع تطوير أطر الالتزام لمكافحة الجريمة المالية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم وضمان استمرارية واستدامة هذه القدرات.

فِيْ سبتمبر 2022، وقعت الإمارات شراكة تاريخية مع المملكة المتحدة لمكافحة التدفقات النقدية غير المشروعة، وفتحت الباب أمام فرص جديدة للتعاون مثل التدريب مع الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة لمكافحة تهريب كَمْيات كبيرة من النقود والذهب من المملكة المتحدة. المطارات.

خلال عام 2022، عقدت عدة حوارات دورية بين البلدين لمناقشة تحسين المعلومات والمعلومات المالية وتسهِيْل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعقدت فعاليات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ووقعت الإمارات 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهُولندا والدنمارك وإيطاليا.

خلال زيارة للولايات المتحدة فِيْ يوليو 2022، ترأس المكتب التنفِيْذي وفدًا قطريًا فِيْ اجتماعات مع وزارة الخزانة الأمريكية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز البحوث والسياسات، لبحث أوجه التعاون فِيْ مواجهة غسل الأموال. وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

تعمل وحدة المعلومات المالية – وهِيْ كيان اتحادي مركزي ومستقل – بشكل وثيق مع السلطات المختصة لتحديد الروابط بين عائدات الجريمة المحتملة وعمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تم تعزيز قدرات وحدة المعلومات المالية من خلال زيادة مواردها البشرية بنسبة تزيد عَنّْ 85٪ وتطوير أدوات جديدة، مما زاد من فعالية التحقيقات فِيْ غسل الأموال، بما فِيْ ذلك فِيْ مجال الجرائم الأصلية وتتبع الأصول.

أنظمة مراقبة المعاملات التنافسية

كَمْا شهدت بلاغات المعاملات المشبوهة التي وردت للوحدة زيادة بنسبة 51٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022 والربع الأول من عام 2022، حيث ساهم القطاع المالي بأكبر عدد منها، وهذا دليل على نجاح التوعية والتثقيف. برامج تهدف إلَّى زيادة الوعي وتعميقه فِيْ مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعتمد كل هذه الجهُود على الاستثمار فِيْ الأفراد والتكنولوجيا مثل Fawry Tech و GoAML ونظام إدارة المعلومات المتكامل (IEMS) والسجل الاقتصادي الوطني.

كَمْا تركزت الجهُود على تحسين أنظمة مراقبة المعاملات للمهن والأعمال غير المالية المحددة، وتم العمل على مساعدة المهن والأعمال غير المالية المحددة فِيْ تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة واتخاذ تدابير فعالة. لتقليلها.

نجحت السلطات الإماراتية فِيْ استكَمْال الاعتقالات رفِيْعة المستوى المتعلقة بالجرائم المالية بفضل التعاون الوثيق مع شركاء فِيْ أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأدت التحقيقات المكثفة إلَّى استرداد أو مصادرة عائدات الجريمة.

مثلما تم استخدام التطبيق السريع للعقوبات المالية المستهدفة أو أوامر التجميد كخطوات أساسية فِيْ عملية الإنفاذ، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالمضي قدمًا من خلال إدخال الأحكام ذات الصلة لمنع تمويل الإرهاب فِيْ القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات الخيرية.

زادت الجهات المختصة من فهمها لأنماط التهرب من العقوبات المالية المستهدفة فِيْ القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال، ركز المكتب التنفِيْذي للرقابة وعدم الانتشار على خدمات تحويل الأموال مثل دور الحوالة وفرض تدابير رادعة على الشركات التي لم تُظهر التزامها بإجراءات الرقابة، وفُرضت غرامات باهظة. ضد بعض المهن والأعمال غير المالية المحددة لخرقها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كَمْا عالجت دولة الإمارات العربية المتحدة أوجه القصور الفنية فِيْ أحكام التجميد فِيْ القائمة المحلية، حيث يتعين على الشركات تجميد الأصول عَنّْدما تفرض السلطات الإماراتية أمر تجميد يتعلق بالعقوبات المالية الموجهة لتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية. وأضافت الإمارات 38 فردا و 15 كيانا إلَّى القائمة المحلية، فِيْما وافقت مجلس الوزراء الإماراتي على إدراجهم فِيْ القائمة الوطنية للإرهاب.

فِيْ آذار / مارس 2022، عملت إحدى الدول بالتعاون مع عدد من الهِيْئات الدولية من أجل الإدراج المشترك لعدد من الأشخاص المنتمين إلَّى منظمة إرهابية. أدى هذا التعاون والإدراج المشترك إلَّى قيام وكالات إنفاذ القانون فِيْ البلاد بالقبض على المتهمين ومصادرة الأدلة.

يعتبر نهج الإمارات العربية المتحدة القائم على المخاطر محوريًا للتنفِيْذ الفعال لتوصيات مجموعة العمل المالي، بما فِيْ ذلك استهداف المناطق عالية المخاطر مثل تجار المعادن والأحجار الكريمة.

وقد مكن هذا النهج السلطات المختصة من استهداف الشركات فِيْ عمليات التفتيش، وتشجيع الإجراءات التصحيحية عَنّْد تحديد حالات عدم الامتثال. وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها الجهات الرقابية على الشركات المخالفة خلال هذه الفترة أكثر من 42 مليون درهم.

كَمْا تمت مصادرة أكثر من 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) من الأصول غير القانونية فِيْ عام 2022، بما فِيْ ذلك 15 مليون درهم (4 ملايين دولار) فِيْ شكل ذهب ومعادن ثمينة.

حققت الإمارات عدة نجاحات أدت إلَّى إلقاء القبض على أحد اللصوص الأوروبيين الذين سرقوا 3 ملايين درهم (817 ألف دولار)، واكتشاف مخطط احتيالي فِيْ تداول العملات الافتراضية وغسيل الأموال، مما أدى إلَّى عدة اعتقالات و محاكَمْة المتهمين، بالإضافة إلَّى حبس 40 شخصًا وفرض غرامات قدرها 860 مليون درهم بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال، بالإضافة إلَّى نجاح دولة الإمارات فِيْ عدد من القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي، مثل اعتقال شقيقين (أتول وراجيش جوبتا) أحد أكثر المطلوبين من قبل سلطات جنوب إفريقيا فِيْ القضايا الجنائية وغسيل الأموال، واعتقال (سانجاي شاه) المشتبه به فِيْ قضية احتيال ضريبي وغسيل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار فِيْ الدنمارك .