لدهشته الكبيرة، تدخل شخصية كبيرة على شكل هلال ؛ لنقل احد العروض من نادي النصر الى قلعة الزعيم خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي قيد”. عَنّْ تجديد عقد نجمها الدولي محمد كنو رغم توقيع اللاعب على منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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تقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار غرفة تسوية المنازعات. وسط أنباء قوية حول تعليق الحكَمْ هذا الصيف.

* اتصالات الهلال بنجم الأهلي.

وبحسب صحيفة الكاس، فِيْ أنباء عاجلة منذ فترة، تلقى عبد الرحمن غريب، جناح النادي الأهلي، اتصالاً من أحد كبار الشخصيات فِيْ الهلال ؛ لإقناعه بالانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول، هذا الصيف.

ارتبط اسم غريب بـ “الانتقال” إلَّى الاتحاد، إثر هبوط الأهلي إلَّى الدرجة الأولى، قبل أن تكشف تقارير إعلامية كثيرة، الجمعة، عَنّْ اقتراب الجناح الشاب من الالتحاق بفريق النصر. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

وكشفت الصحيفة أن شخصية الهلال قدمت شيكاً بقيمة “8” ملايين ريال فِيْ الموسم، مقابل شراء عقد غريب مع النادي الأهلي.

هذا التغيير المفاجئ فِيْ وضع الهلال. يأتي ذلك بعد أن قطع رئيس النادي فهد بن نافل الاتصالات مع غريب خلال الفترة الماضية وسط أنباء عَنّْ رفض تعيينه.

وعبد الرحمن غريب هُو أحد أبناء النادي الأهلي، تخرج من فرقه السنية المختلفة، قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول عام 2022.

يشار إلَّى أن غريب سجل 17 هدفا وصنع 14 أخرى، خلال 117 مباراة رسمية، مع فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، فِيْ مختلف المسابقات.