مكان استخراج شهادة الثانوية الأزهرية لجميع المحافظات

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية قرارا جديدا بشأن مكان الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية سواء مقابل الضائع أو لأي غرض بعد الحصول عليها لأول مرة من المعهد.

يحصل الطالب الناجح في ثانوية الأزهر على الشهادة من المعهد المسجل بها ، واستند النظام على ذلك بالحصول عليها مرة أخرى من خلال مقر الإدارة المركزية للامتحانات بمدينة نصر بالقاهرة.

حيث الحصول على الثانوية الأزهرية

وأصدر القطاع بيانا كشف فيه ، بناء على توجيهات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، وتسهيلاً للحصول على ثانوية الأزهر ، أنه تقرر السماح بمنحه. – اصدار الشهادات من مكاتب أحياء الأزهر بالمحافظات.

وينطبق القرار على حاملي ثانوية الأزهر ابتداء من 2018 فقط ومن حصل على الشهادة في السنوات السابقة. النظام القديم مستمر من خلال الادارة المركزية للامتحانات بشارع مصطفى النحاس محطة ثروت 10 شارع احمد ابو العلا.

عناوين مناطق الأزهر بالمحافظات

يمكن الوصول إلى مناطق الأزهر في جميع المحافظات على العناوين التالية: