مكان استخراج شهادة الثانوية الأزهرية لجميع المحافظات

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية قرارا جديدا بشأن مكان الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية سواء مقابل الضائع أو لأي غرض بعد الحصول عليها لأول مرة من المعهد.
يحصل الطالب الناجح في ثانوية الأزهر على الشهادة من المعهد المسجل بها ، واستند النظام على ذلك بالحصول عليها مرة أخرى من خلال مقر الإدارة المركزية للامتحانات بمدينة نصر بالقاهرة.
حيث الحصول على الثانوية الأزهرية
وأصدر القطاع بيانا كشف فيه ، بناء على توجيهات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، وتسهيلاً للحصول على ثانوية الأزهر ، أنه تقرر السماح بمنحه. – اصدار الشهادات من مكاتب أحياء الأزهر بالمحافظات.
وينطبق القرار على حاملي ثانوية الأزهر ابتداء من 2018 فقط ومن حصل على الشهادة في السنوات السابقة. النظام القديم مستمر من خلال الادارة المركزية للامتحانات بشارع مصطفى النحاس محطة ثروت 10 شارع احمد ابو العلا.
عناوين مناطق الأزهر بالمحافظات
يمكن الوصول إلى مناطق الأزهر في جميع المحافظات على العناوين التالية:
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الإسكندرية: ١٥ شارع فيكتور عمانويل أمام حديقة الحيوانات بسموحة بجوار مستشفى الأطفال.
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البحيرة: شارع الجمهورية أمام مستشفى الصدر.
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الغربية: طريق الصقر شارع الرائد الشهيد عبد الفتاح المولى.
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المنيا: شارع بورسعيد بجوار فندق اللوتس.
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بني سويف: شارع ابن خلدون بجوار المستشفى الجامعي والمعهد الثانوي ببني سويف.
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جنوب سيناء: طور سيناء امام سكن الوقف.
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منطقة شمال القاهرة: مدرسة النصر محطة ثروت خلف المعهد الابتدائي بالحي الثامن الأزهري.
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مطروح: شارع الرافعة امام مجمع الشهيد احمد فوزى الابتدائى.
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الدقهلية: شارع الجيش بالمنصورة.
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الفيوم: شارع سعد زغلول بجوار مبنى قسم شرطة الفيوم.
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الوادي الجديد: الخارجة شارع جمال عبد الناصر بجوار مركز الزلزال.
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بورسعيد: حي الزهور السكني 5000 وحدة.
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دمياط: كورنيش النيل بجوار الكوبري العلوي.
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شمال سيناء: العريش شارع البحر بجوار المحافظة القديمة.
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الأقصر: العوامية شارع خالد بن الوليد بجوار مجمع المحاكم.
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السويس: ملاحة امام مديرية الشباب والرياضة.
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القليوبية: بنها كورنيش النيل بجوار مسجد ناصر.
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أسوان: شارع النفق وسط البلد.
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الجيزة: البدرشين ، طريق أسيوط السريع ، بجوار مصنع النيل للملابس الجاهزة.
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سوهاج: شارع أسيوط.
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قنا: شارع المعهد الديني الشنوريه.
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