مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم الثلاثاء في بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم عند 45 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة القريات أدنى درجة حرارة عند 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة القصوى

وأشار المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم، إلى أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم 45 درجة، يليها وادي الدواسر وشرورة بـ 44 درجة، ثم الأحساء، الخرج. والمدينة المنورة بـ 43، تليها الرياض والدمام بـ 42، وحفر الباطن بـ 41.

درجات الحرارة الدنيا

أما أدنى درجات الحرارة فكانت القريات الأدنى في القائمة عند 19 درجة مئوية، فيما سجلت طريف وأبها 20 درجة، والطائف وينبع ورفحاء 24 درجة مئوية.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة في الحد من مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مع امتداد تأثيرها ليشمل أجزاء من منطقة نجران. وكذلك الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة والمدينة.

فيما لا تزال الفرصة سانحة لتشكيل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة فوق مناطق جازان وعسير والباحة منتشرة في الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.