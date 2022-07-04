مكة تسجل 43 مئوية.. درجات الحرارة اليوم بالمشاعر المقدسة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة.

توقعات الطقس في# مواقع مقدسةهذا اليوم#الاثنين 4/7/2022# سلام_آمن# أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/pq6v5X0Ds4

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 4 يوليو 2022

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في فيديو بثه، إن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة، ودرجة الحرارة في منى 42 درجة والصغرى 32 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 43 درجة والصغرى 30 درجة ومزدلفة 42 درجة والصغرى 30 درجة.

لا التعرض المباشر للشمس.

يشار إلى أن وزارة الصحة حذرت الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة مما يؤثر سلبا على أداء مناسك الحج.

وأوصت وزارة الصحة، في تغريدة على حسابها على تويتر، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس التي قد تسبب ضربة شمس وتؤثر سلبا على أداء مناسك الحج.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة في الحد من مدى الرؤية الأفقية في مدينة الرياض والمناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية. منطقة نجران.

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة بالرياح النشطة التي يمكن أن تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية تقريبًا. بينما تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئيا مع احتمالية ظهور زخات رعدية بعد الظهر فوق منطقتي عسير وجازان والأجزاء الغربية من منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.