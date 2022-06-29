مكة والخرج تسجلان أعلى حرارة اليوم بـ44 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم الأربعاء في بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مكة المكرمة والخرج سجلا اليوم أعلى درجة حرارة عند 44 درجة مئوية، فيما سجلت مدينة أبها أدنى درجة حرارة عند 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة القصوى

وأشار المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم، إلى أن مكة والخرج سجلت أعلى درجة حرارة اليوم 44 درجة مئوية، يليها وادي الدواسر والأحساء 43 درجة مئوية، ثم الدمام، سكاكا، شرورة وحفر الباطن برصيد 42، تليها المدينة المنورة، وبريدة، والدوادمي، والعلا، والوجه، ورفحة، والمجمعة برصيد 41.

درجات الحرارة الدنيا

أما أدنى درجات الحرارة، فقد احتلت أبها المرتبة الأدنى في القائمة عند 20 درجة مئوية، بينما سجلت الباحة 22 درجة، وطريف والطائف 23 درجة.