مكتب التربية العربي ينفذ مسابقة الهاكثون الخليجي الافتراضي

ينفذ مكتب التعليم العربي لدول الخليج مسابقة هاكاثون الخليج الافتراضية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي يشارك فيها 42 طالبًا من دول المكتب، يسبقها برنامج تدريبي للمشاركين، وتستغرق هذه الفعاليات مدة 25 يوما. .

وثيقة الذكاء الاصطناعي

يعتمد هذا البرنامج على وثيقة الذكاء الاصطناعي للتعليم والمنصة الإلكترونية للذكاء الاصطناعي في بوابة المكتب المعدة من قبل فريق متخصص بتكليف من المكتب.

سيستمر المعسكر والبرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أسابيع، من 16 يوليو إلى 4 أغسطس، تليها مسابقة Hackathon من 15 إلى 18 أغسطس.

نشر تجارب الدول

وبهذا المعنى، أوضح مدير عام المكتب أن هذه الوثيقة ستسهم في نشر تجارب الدول الأعضاء في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم، وخلق مجتمعات الممارسة في هذا المجال، وبناء الخبرات البينية، ونشر وتعزيز المصطنع. مفاهيم الذكاء في الدول الأعضاء في المكتب من خلال نقل أفضل الخبرات الدولية المتقدمة في هذا المجال في ضوء القراءات المستقبلية، من المتوقع توظيف المزيد من الذكاء الاصطناعي في المجالات التعليمية وتكييف المحتوى التعليمي للتعلم التكيفي للتكيف مع تفاعل الطلاب.