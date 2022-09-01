مكسيم خليل لوالدته فِيْ ذكرى وفاتها الأولى صار عمرك الجديد سنة

أحيا الفنان السوري مكسيم خليل الذكرى الأولى لوفاة والدته ستيلا خليل، عبر إرسال رسالة صادمة ومعبرة لها، عبر منشور شاركه مع متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار خليل فِيْ نشره إلَّى مرور عام على وفاة والدته، معتبرا أن هذا العام يمثل بداية حياة جديدة وأبدية لوالدته، معربا عَنّْ شوقه الكبير لها.

وأكد الفنان أن رحيل والدته كان له أثر مؤلم على حياته، وحزنه وألمه الشديد نتيجة هذا الغياب، مع قلة حنان الأم ومداعبتها ولطفها.

وتابع “كل ما أعطاك نسيم توقف عليه .. بدا مثل مصافحة يديك .. هناك سلام .. يوجد حب .. يوجد خوف وهناك حنان .. النسيم لا يأتي “. تخلص من الشباك التي لا تشرب “.

وتمنى خليل الراحة الأبدية لروح والدته وروحها، وكذلك بقاء روحها فِيْ دمشق كَمْا أحبها دائمًا، مع الشكر الجزيل لها على كل التضحيات التي قدمتها من أجل عائلتها.

واختتمت التدوينة بعبارة “السلام عليكَمْ ستيلا خليل” ورفقت منشورها بصورة جمعتها معها.

وكان منشور خليل مليئا بالتفاعلات والتعليقات من متابعيه ومعجبيه، مع خالص التعازي له ولأسرته على فقدان والدته، بالإضافة إلَّى الدعاء للرحمة والمغفرة للمتوفى، وكذلك الصبر والراحة على أسرته. .. وعشاق

ومن أبرز الفنانين التفاعليين الفنانة والإعلامية اللبنانية إيمي صياح، التي علقت قائلة “يرحم الله روحه فِيْ الجنة، ويحميك الله، عائلتك الحلوة، يارب”، وكذلك اللبنانيين. الفنانة سيرين عبد النور وساندي فرح والفنانة السورية نسيمة ضاهر معلقة بعبارة “سلام ورحمة ومغفرة لروحها وصبرها وراحتها”.

الجدير بالذكر أن الفقيد توفِيْ فِيْ الأول من سبتمبر من العام الماضي 2022، بعد صراع مع المرض، وفِيْ ذلك الوقت رثى خليل لوالدته عبر منشور واسع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدفقت فِيْ منشوراته تفاعلات وتعليقات كثيرة من حزنوا على وفاة والدته سواء من متابعيه أو زملائه فِيْ الوسط الفني.

كَمْا أن الراحلة ستيلا خليل، من أشهر خبراء المكياج فِيْ الدراما السورية، واسمها الحقيقي ستيلا توميلوفِيْتش، وهِيْ روسية الجنسية، لكنها تحمل اسم عائلة زوجها هاني خليل.