مكسيم خليل يثير التساؤلات بتدوينة عَنّْ الموت أعلم أن التاريخ سيظلمني

أثار الممثل السوري مكسيم خليل قضية علامات استفهام بين متابعيه بعد منشور نشره على صفحته على فِيْسبوك يناقش فِيْه الحياة والموت.

وقال مكسيم خليل فِيْ تدوينة أرفقها بصورة له من داخل السيارة “أعلم جيدًا أن هذا القلب سيتوقف يومًا ما وسيهزمه الموت فِيْ سباقه بالحياة. أعلم جيدًا أن صورة الضحك فقط هِيْ التي ستبقى.

واعتبرت الفنانة السورية أن الذكريات التي تحتوي على ابتسامة أحيانًا وكتلة أحيانًا ستبقى من المواقف.

وأضاف “سوف تمرر صفحتي كصفحات الأحباء، وأنا أعلم جيدًا أن التاريخ سيؤذيني، وستحقق لي جدران الأزقة الحق فِيْ الهمس. حتى ذلك الحين، لن أنقل بسلام، بل كَمْا ولدت.

وختم مكسيم خليل تصريحاته بالتأكيد على أن الخاتمة لن تكون مشابهة للنهايات الأخرى، وعلق بقوله “ولعلها تبدو كأنها نقطة فِيْ نهاية السطر”.

وأثار هذا التعليق تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين تمنوا لماكسيم خليل أن يوفقه الله عمراً مديداً، متسائلين سبب هذا النشر.

وعلق أحد المتابعين “أحب منشوراتك وثقافتك ودائما ما تكون لك مواقف. بارك الله فِيْ حياتك أيتها الفنانة. لديك متسع من الوقت لتقول، تضحك وتلعب، بينما فِيْ مكانك النبيل الذي سيشرق ويتألق “.

وأضاف متابع آخر “من حيث المبدأ، الله يغفر لك. ارتجف قلبي. لا يزال هناك الكثير لأقوله وأفعله. ويمكننا إزالة المرايا من الكوكب، مشاكسة، جميلة”.

واعتبروا أن الإنسان لا يبق إلا الذكريات الطيبة والعمل الصالح، متمنين أن يدرك الإنسان فِيْ حياته أنه يضخم بعض الأشياء ويعكس الطاقة السلبية، قائلين “تنتهِيْ الحياة فِيْ غمضة عين، ونحن عَنّْدكَمْ. أن نعيشها كَمْا ينبغي، والأهم من ذلك، بطريقة إيجابية “.

فِيْ غضون ذلك، أكد مكسيم خليل مشاركته فِيْ السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعَنّْوان “ابتسم جنرال”، من تأليف سامر رضوان وإخراج عروة محمد، يجسد فِيْه مكسيم شخصية الجنرال.

بدأ تصوير المسلسل فِيْ الفترة الماضية فِيْ اسطنبول ويضم مجموعة من الممثلين من بينهم عبد الحكيم قطيفان، ريم علي، مازن الناطور، عزة البحرة، سوسن أرشيد وغيرهم.