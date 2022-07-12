مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاد زوجته سوسن أرشيد

احتفل الفنان السوري مكسيم خليل بعيد ميلاد زوجته الفنانة سوسن أرشيد، بكلمات مليئة بالحب، للتعبير عَنّْ حبه لها.

ونشر خليل، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة له مع زوجته سوسن أرشيد، وأرفقها بتعليق يعبر عَنّْ حبه لها، متمنياً أن تجلب له الأيام “الصدق والمحبة”. وهذا الأمل والفرح والنجاح سيرافقها دائمًا.

وكتبت الفنانة السورية “عيد ميلاد سعيد يا حلوة سوستي. أتمنى أن تكون سنواتك القليلة القادمة نقية وبيضاء مثل قلبك، وصادقة مثل روحك، ومحبة مثل كلماتك، وحب وأمل وفرح وسعادة”. النجاح سيكون رفاقك فِيْ كل وقت.

وتلقى خليل التهاني من زملائه فِيْ الوسط الفني بمناسبة عيد ميلاد زوجته، متمنياً من الله أن يحفظ أسرته الجميلة ومنهم الفنانة إيمي الصياح وسينثيا خليفة وصبا مبارك.

فِيْ حين ردت الفنانة سوسن أرشيد على زوجها بالتعليق على نفس التدوينة قائلة “حبيبي”.

كَمْا أدلى متابعو الفنانة السورية بتعليقات، تمنوا لها حياة مديدة من الخير والسعادة لزوجته سوسن، معربين عَنّْ إعجابهم بهذا الثنائي. وأثنوا على علاقتهم، حيث كتب أحدهم “بارك الله فِيْ بعضكَمْ بعضاً يارب احم عائلتك الحلوة ودخيل الضحك والنظرة”، وعلق آخر “ما أجمل حبك وكَمْ حبك”.، أحلى ثنائي فِيْ العالم، قلب وروح “.

الجدير بالذكر أن الفنان مكسيم خليل ينشر باستمرار صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي ويتمنى كل عام أن يرحب بزوجته الفنانة سوسن أرشيد.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنان مكسيم خليل مسلسل “رقص مطر” تأليف بيتر ساموا، وإخراج جو بوعيد، وإنتاج صادق الصباح، وشارك فِيْ العمل عدد من النجوم والفنانين. منهم أيمة الصياح ورولا بسمتي وسام صليبا ويوسف حداد وبياريت قطريب وفادي إبراهِيْم ومروة خليل وغيرهم.

ودارت أحداث المسلسل فِيْ إطار من التشويق الرومانسي والاجتماعي، حيث سلطت الضوء على قِصَّة حب تشابكت من خلال سقوط الملحن الموسيقي “بسام – مكسيم خليل” فِيْ حب النادلة الغامضة “حنين – إيمي صياح” التي تفعل ذلك. أنت تعرف بالصدفة، مدركًا فِيْ النهاية أن اللقاءات ليست عرضية بحتة، لتكون بداية علاقة عاطفِيْة توحدهم وتنتهِيْ بوفاة المحبوب على يد حبيبه، ويحقق العمل صدى إيجابيًا من جمهُور.

بالعودة إلَّى زوجته الفنانة سوسن أرشيد، فقد ابتعدت عَنّْ الساحة الفنية وتوقفت عَنّْ التمثيل منذ آخر مشاركة لها عام 2015 من خلال مسلسل “سرايا عابدين 2″، تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج شادي أبو العيون. السعود الذي حقق شعبيته ونجاحه الوطني اللافت “العربي”، وكذلك مسلسل “حضوره وأماكنه” تأليف وإخراج هِيْثم حقي.