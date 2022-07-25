مكونات خلطة التبييض الصاروخية لبياض صافِيْ كالؤلؤ من أول استخدام ووداعاً للاسمرار وغمقان البشرة

البشرة البيضاء هِيْ الحَلْم الذي تسعى الكثير من الفتيات إلى تحقيقه، ومن الممكن أن تكون بعضهن قد استخدمن العديد من كريمات التبييض من قبل، لكنهن يبحثن عن مزيج يساعدهن فِيْ الحصول على بشرة بيضاء فِيْ وقت قصير، ولهذا السبب نحن قدم مكونات التبييض من خلال سطور هذه المقالة، من أجل مساعدتك على تحقيق حَلْمك.

مكونات خلطة الجرجير

بعد تعريض نفسك لأشعة الشمس الحارقة، يجب استخدام مزيج من الجرجير لاستعادة اللون الأصلي لبشرتك، وإليك طريقة عمل هذا الخليط على النحو التالي

المكونات

أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الشبة المطحونة، ويفضل أن تكون مطحونة فِيْ المنزل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من كريمة جليسوليد.

ملعقة كبيرة من النيلي الأزرق، لكن يمكنك الاستغناء عنها.

كيف تستعد

أولاً، اغسلي وجهك بالصابون أو اللوشن المخصص لبشرتك واشطفه جيدًا، ثم جففه برفق بمنشفة قطنية.

خذ وعاءًا عميقًا وضع فِيْه نشا الذرة، ثم اطحن الشبة فِيْ المطحنة الكهربائية.

أضيفِيْ الشبة التي تطحنينها إلى نشا الذرة فِيْ الوعاء واخلطيها جيدًا.

الآن نضع عصير الليمون عليهم وعلى قلبي.

أضيفِيْ كريمة الجليسوليد وقلبي جيداً حتى تحصلي على مزيج يشبه العجينة الناعمة فِيْ القوام.

خذي كَمْية مناسبة من الخليط وضعيه على وجهك ووزعيه جيدًا لتغطية وجهك بالكامل.

يمكنك وضع الخليط على باقي جسمك أو على المناطق الداكنة.

اتركي المزيج فِيْ مكانه لمدة ثلث ساعة على الأقل حتى تجدي أن وجهك مشدود.

افركي المزيج جيدًا على وجهك بحركات دائرية، لكن يجب أن تكوني لطيفة أثناء فرك الخليط.

اغسلي وجهك جيدًا بالمنظف لإزالة باقي الخليط.

اشطفِيْ وجهك بالماء الفاتر ثم جففِيْه بمنشفة قطنية.

يمكنك تكرار استخدام الخليط مرتين فِيْ الأسبوع.

فِيْ نهاية المقال عن مكونات خلطة مبيض الجرجير نقدم لكَمْ طريقة مميزة لتحقيق البشرة التي تحَلْم بها كل فتاة، وذلك باستخدام أهم المواد الطبيعية واستخدام كريم الجليكوليد الرائع. هذا الخليط بنفس الكَمْيات التي نقدمها لكَمْ.