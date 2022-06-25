مكون أقوى من السحر لعلاج شيب الشعر نهائيا وللابد فِيْ أقل من ساعة بدون صبغات ولا حناء مضمونة 100%

الشعر الرمادي من المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير من النساء والرجال، خاصة إذا ظهرت فِيْ سن مبكرة، الكثير من الضرر الذي يلحق بالشعر وتأثيره مؤقت ويعود الشيب إلى الظهُور، لذلك ينصح خبراء العناية بالشعر باتباع علاج طبيعي. طرق للتخلص من الشيب بأمان.

كيفِيْة إزالة الشيب بشكل دائم باستخدام الشاي

يعتبر التخلص من الشيب عملية معقدة يعتقد الكثير من الناس أنه لا يمكن إزالتها بسهُولة، على الرغم من أن وصفة الشاي الأسود بزيت الخروع يمكن استخدامها كأحد أفضل الطرق لإزالة الشيب من الاستخدام الأول، حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية. تقلل من الشيب وتساعد الشعر على النمو مرة أخرى بلونها الطبيعي وتمنع تساقط الشعر وتزيد من كثافة الشعر وتستخدم هذه الوصفة على النحو التالي –

نضع ملعقتين كبيرتين من الشاي مع كوب ماء ونتركهما لمدة خمس دقائق حتى يغلي المزيج.

صفِيْ المزيج وبعد أن يبرد، ضعي عليه ربع كوب من زيت الخروع الخام.

نضيف ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند ونقلبهما ونوزع المزيج على الشعر من الجذور ونقوم بتدليكه ثم نضعه على الأطراف.

يُلف الشعر فِيْ كيس بلاستيكي لمدة ساعتين فقط، ثم يُغسل الشعر.

كيفِيْة إزالة الشيب فِيْ لمح البصر بوصفة البصل السحرية

وصفة البصل من الحَلْول المدهشة التي تساعد على التخلص من الشيب الدائم. كَمْا أنه يقلل من ظهُور الشيب مرة أخرى ويحافظ على الشعر بلونه الطبيعي. يستخدم البصل ببشر ثمار البصل وتصفِيْتها. للحصول على ماء البصل وزعيه على شعر مبلل بعد غسله جيداً من أي زيت، اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفِيْ الشعر جيداً.