مكون جبار لتنظيف الأواني المحروقة وإزالة أصعب الحروق والدهُون بدون فرك ودعك

مع وصفة رائعة وساحرة سنقدمها لك بطريقة سهلة وسريعة، ولا يستغرق تحضيرها الكثير من الوقت لإزالة الشحوم والأوساخ التي تتراكَمْ فِيْ الأواني والتي تتكون من قشر الليمون وملح الليمون وصودا الخبز والملح وصودا الخبز والخل الأبيض وعصير الليمون، لذلك تهتم ربة المنزل بتنظيف أواني المطبخ وصيانتها وجعلها جديدة، حتى لا تحرجها أمام الضيوف، كل ذلك فِيْ المناسبات الخاصة. والاحتفالات. عندما تترك الأواني غير صحية، تتراكَمْ عليها طبقة من الشحوم بسبب احتراق الطعام أثناء عملية الطهِيْ، لذلك تلتصق الدهُون والزيوت ببعضها البعض ويصعب غسلها. يشترون مساحيق سائلة لتنظيف الأواني، ولكن فِيْ بطريقة سيئة.

مكونات تنظيف الأواني المحروقة.

ثلاث ملاعق كبيرة من قشر الليمون

أربع ملاعق كبيرة من ملح الليمون

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز ملعقتان صغيرتان من الملح

ملعقتان صغيرتان من الصابون السائل

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز

نصف كوب خل أبيض صغير الحجم

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

كَمْية كافِيْة من الماء

ثلاث ملاعق كبيرة من المبيض

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت اللافندر

كيفِيْة تنظيف الأواني المحروقة