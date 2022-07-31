مكون جهنمي لإزالة شعر الوجه دون أن ينضج بسرعة قوته بقوة الليزر سيزيل الشعر تماماً من الجذور

يهتم عدد كبير من الفتيات بالجمال والبشرة، ومشكلة الشعر الزائد من أكثر الأمور التي تقلق الفتيات أكثر وتسبب لهن الكآبة والعار، لذلك تسعى كل فتاة لإزالة شعر الوجه بطريقة بسيطة ومضمونة. كَمْا نجد الكثير من الفتيات يتساءلون عن الطرق الطبيعية لإزالة شعر الوجه دون ألم، وفِيْ هذا المقال سنتعرف على عنصر جحيم واحد لإزالة شعر الوجه دون أن ينمو بسرعة ويسبب نزيفًا أو تورمًا أو التهابًا. من الجلد

مكون جهنمي لإزالة شعر الوجه

(وصفة النشا والخل لازالة شعر الوجه)

المكونات

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

بياض بيضة.

طريقة تحضير الوصفة

فِيْ البداية نضع كل المكونات السابقة فِيْ طبق مناسب ونقلب كل هذه المكونات حتى تمتزج جيداً ويكون لدينا كريمة ذات قوام متماسك.

ثم تغسل وجهها بالماء الساخن لفتح المسام، ثم تضع الكريم على وجهها ونقوم بتدليك وجهها جيداً به.

ثم تترك هذه الوصفة على الوجه بين عشية وضحاها ثم نفرك الوصفة على الوجه وعندما تتساقط هذه المكونات يتم إزالة شعر الوجه.

تستخدم هذه الوصفة أسبوعيا من أجل الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر، مما يتسبب فِيْ معاناة الفتاة من عدم الراحة والإزعاج.

وصفة الشوفان والموز لإزالة شعر الوجه

المكونات

موزة.

2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

طريقة تحضير الوصفة