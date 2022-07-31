مكون جهنمي لإزالة شعر الوجه دون أن ينضج بسرعة قوته بقوة الليزر سيزيل الشعر تماماً من الجذور

يهتم عدد كبير من الفتيات بالجمال والبشرة، ومشكلة الشعر الزائد من أكثر الأمور التي تقلق الفتيات أكثر وتسبب لهن الكآبة والعار، لذلك تسعى كل فتاة لإزالة شعر الوجه بطريقة بسيطة ومضمونة. كَمْا نجد الكثير من الفتيات يتساءلون عن الطرق الطبيعية لإزالة شعر الوجه دون ألم، وفِيْ هذا المقال سنتعرف على عنصر جحيم واحد لإزالة شعر الوجه دون أن ينمو بسرعة ويسبب نزيفًا أو تورمًا أو التهابًا. من الجلد
مكون جهنمي لإزالة شعر الوجه
(وصفة النشا والخل لازالة شعر الوجه)
- المكونات
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- بياض بيضة.
طريقة تحضير الوصفة
- فِيْ البداية نضع كل المكونات السابقة فِيْ طبق مناسب ونقلب كل هذه المكونات حتى تمتزج جيداً ويكون لدينا كريمة ذات قوام متماسك.
- ثم تغسل وجهها بالماء الساخن لفتح المسام، ثم تضع الكريم على وجهها ونقوم بتدليك وجهها جيداً به.
- ثم تترك هذه الوصفة على الوجه بين عشية وضحاها ثم نفرك الوصفة على الوجه وعندما تتساقط هذه المكونات يتم إزالة شعر الوجه.
- تستخدم هذه الوصفة أسبوعيا من أجل الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر، مما يتسبب فِيْ معاناة الفتاة من عدم الراحة والإزعاج.
وصفة الشوفان والموز لإزالة شعر الوجه
المكونات
- موزة.
- 2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.
طريقة تحضير الوصفة
- أولاً يتم إحضار الموز ووضعه على طبق صغير، ثم يتم هرس هذا الموز جيدًا.
- ثم نضع الشوفان على الموز ونقلبهم حتى يمتزجوا.
- بعد ذلك، تغسل وجهك بالماء الفاتر لتنظيف المسام وتطبيق هذا القناع على وجهك.
- نضعها على الوجه بحركات دائرية، ثم نترك هذه الوصفة على الوجه بعد التدليك لمدة ساعة.
- بعد ذلك يتم إزالتها وغسل الوجه ووضع مرطب على الجلد.
- للحصول على نتائج فعالة، يتم عمل هذه الوصفة 3 مرات فِيْ الأسبوع.