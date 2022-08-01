مكون جهنمي لتنظيف الشفاط فِيْ المطبخ يزيل الدهُون مضمون وفعال جدا فِيْ نتيجته

يعتبر شفاط المطبخ من أصعب الأشياء فِيْ التنظيف فِيْ المطبخ، حيث تعاني ربة المنزل كثيرًا من تنظيفه، كَمْا تنفق الكثير من المال لشراء المنظفات الكيماوية الصناعية من أجل الحصول على نتائج مضمونة. لا يمكنها تنظيفها بشكل جيد، لذلك تلجأ إلى استخدام بعض المكونات الطبيعية التي يشار إليها بقدرتها الكبيرة على التنظيف، وهذا ما نقدمه لك اليوم من خلال موقعنا على الإنترنت.

متركن جحيمًا لتنظيف الشفاط فِيْ المطبخ

(وصفة الخل لتنظيف غطاء شفط الشحوم)

هناك عدة مكونات لازمة لتحضير هذه الوصفة ولا يمكن تقليل أي منها، وهذه المكونات هِيْ كالتالي

نصف كوب ماء مغلي.

ربع كوب خل أبيض.

3 ملاعق كبيرة ملح خشن.

3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

خطوات تحضير الوصفة. الخلتنظيف غطاء الشفاط

بعد تحضير جميع مكونات الوصفة، اتبع الخطوات التالية

الخطوة الأولى أولاً نضع إناء مملوء بالماء على النار حتى يصل الماء إلى درجة الغليان، ثم أزل غطاء المطبخ واغسله بالماء المغلي.

الخطوة 2 فِيْ وعاء آخر، ضعي الخل الأبيض وكوب من الماء المغلي والملح وصودا الخبز واخلطيهم جيدًا.

الخطوة الثالثة بعد خلط المكونات، قم بإزالة أجزاء غطاء المحرك وغسلها بقطعة من سلك الألمنيوم.

الخطوة الرابعة بعد إزالة كل الشحوم، اشطف الغطاء بالماء المغلي واتركه يجف.

الخطوة الخامسة أخيرًا وبعد التأكد من اختفاء الماء من الشفاط، قم بتثبيته فِيْ المطبخ.

ملاحظة تأكد من استخدام هذه الطريقة لتنظيف شفاط المطبخ حتى لا تتراكَمْ الشحوم والأوساخ على شفاط المطبخ.

فوائد الخل فِيْ تنظيف الشفاط

تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى استخدام الخل فِيْ وصفات التنظيف الخاصة بهن، لما له من قدرة كبيرة على التنظيف، وتبرز أهميته فِيْ ما يلي