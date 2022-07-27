مكون خطير لطرد الفئران والابراص من بيتك ومش هِيْرجع تانى بمعلقة واحدة سحرية من هذه الحبوب الموجودة فِيْ كل منزل

مكون خطير لطرد الفئران والسحالي من منزلكنتيجة قدوم فصل الصيف، أو كَمْا يسميه البعض بموسم الحشرات، خلال هذه الفترة تنتشر جميع الحشرات بأعداد كبيرة فِيْ جميع أنحاء المنزل من أجل العثور على طعام لتخزينه لفصل الشتاء. وكذلك بعض الحيوانات مثل القطط والفئران، وهنا تبدأ الأسرة معاناة محاولة التخلص منها، ولتسهِيْل ذلك، سيتم تقديم بعض الوصفات التي يمكن استخدامها.

مكون خطير لطرد الفئران والسحالي من منزلك

وهناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من ذلك وهِيْ كالتالي

استخدم النعناع للتخلص من الفئران

يتميز هذا النبات برائحته النفاذة، لذلك يمكن استخدامه لمكافحة بعض الحشرات التي تدخل المنزل على سبيل المثال.

مع العلم أنه لا يقتلها، بل يحد من وجودها بشكل كبير، كَمْا أنها تستخدم للقضاء على الفئران.

كل ما عليك فعله هُو وضع عدد من أوراق النعناع فِيْ كوب من الماء المغلي وتغطيته لمدة تصل إلى 60 ثانية.

ثم يتم وضع الخليط فِيْ زجاجة رذاذ واستخدامه فِيْ مناطق وزوايا مختلفة من المنزل.

استخدم الفلفل الأسود للتخلص من الفئران

الفخاخ هِيْ الطريقة الأكثر شيوعًا للتخلص من الفئران.

لكن استخدام الفلفل للتخلص من الفئران بطريقة أسهل وأكثر فاعلية.

فقط ضع بعض الفلفل على المناطق التي توجد فِيْها الفئران.

وعندما تستنشقه، سوف يهرب بسرعة دون أن يعود.

استخدام الفلفل الحار للتخلص من الفئران

وهِيْ من الأشياء ذات الرائحة النفاذة والنفاذة، فإذا كان الشخص يعاني من وجود القطط أمام المنزل طوال الوقت فِيْمكنه رش القليل من الفلفل الحار فِيْ هذه المنطقة حتى تهرب القطط بعيدًا. بمجرد وصولهم. استنشق هذه الرائحة.

كيف تحمي نفسك من الفئران فِيْ المنزل.

لحماية المنزل من ذلك يجب اتخاذ الإجراءات التالية