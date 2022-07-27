مكون سري رهِيْب ضفِيْه علي البطاطس المقلية مش هتشرب نقطة زيت نهائيا وهتبقي مقرمشة ولذيذة

يحب الكثير من الناس صغارا وكبارا تناول البطاطس المقلية المقرمشة، وخاصة الأطفال، والتي تعد من أشهى وألذ الأطعمة، والتي تعدها المطاعم ذات المذاق اللذيذ وهِيْ ذهبية اللون ومقرمشة فِيْ الذوق، لذلك ما تبحث عنه كثير من النساء للحصول على طريقة لتحضير البطاطس المقرمشة، ومذاقها يشبه طعم المطاعم تمامًا، فبدون لا يأخذون الزيت ويضرون بصحة الجسم، لذلك سنبين لكَمْ فِيْ هذا المقال كيفِيْة تحضير البطاطس المقلية فِيْ المنزل بسهُولة وبساطة وبمكونات منخفضة التكلفة.

مقادير البطاطس المقلية محَلْية الصنع

ترغب معظم النساء فِيْ معرفة سر مكونات رقائق البطاطس المقرمشة التي لها مذاق مميز ولذيذ وذات جودة مماثلة لتلك التي يتم تحضيرها فِيْ المطاعم، لذلك ها هِيْ المكونات التي نحتاجها، وهِيْ سهلة وبسيطة وتمنحك نكهة مختلفة وتوجد فِيْ معظم مطابخنا المنزلية بتكلفة أقل من سعر شرائها فِيْ المطاعم.

قطعتان من البطاطس.

ملعقة صغيرة ملح أبيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة طحين أبيض وهذا سر وصفتنا السحرية.

ملعقة صغيرة كَمْون مطحون.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة فِيْ المنزل

وبعد لقائكَمْ فِيْ السطور السابقة حول المكونات التي نحتاجها، والتي هِيْ سهلة وبسيطة، نشرح لك طريقة التحضير دون تعب أو مجهُود، ونقدم لك البطاطس المقرمشة كَمْا فِيْ المطاعم.