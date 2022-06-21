مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام

الوصفات المنزلية في الغالب هي وصفات فعالة سواء في علاج مشاكل الشعر أو مشاكل البشرة ، ولهذا سنعرض لكم مجموعة من أبرز الوصفات الطبيعية المستخدمة في علاج مشاكل الشعر المتقصف أو المتساقط ، وكل هذا سيجعل الشعر أكثر لمعاناً ، ولا توجد مثل هذه الوصفات ولا آثار جانبية بخلاف الوصفات الأخرى التي تحتوي على كيماويات.

القرنفل في الشامبو لتنعيم الشعر وتكثيفه

في الغالب نعلم جميعًا كيف تريد كل النساء العناية بالشعر إلى حد كبير ، حيث أن الشعر هو التاج الذي يزينه ، ولكن مع ارتفاع أسعار المنتجات الطبيعية ، لا توجد حلول بديلة لهذا الأمر ، ولهذا السبب قدمنا ​​لكم مجموعة من المكونات السحرية الفعالة في علاج مشاكل الشعر في فترة وجيزة وبأقل التكاليف ، حيث تتمثل مكوناتها في الآتي:

حوالي عود واحد من القرنفل.

نختار الشامبو الذي نريده.

خطوات تحضير وصفة الشامبو:

من أجل معرفة المكونات المستخدمة في هذه الوصفة نتبع الخطوات التالية:

نستخدم القرنفل ونطحنه حتى يمكنك وضعه في الشامبو

ضعي القرنفل في الشامبو.

رجي زجاجة الشامبو بسرعة كبيرة حتى تمتزج القرنفل بالشامبو.

تستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع تقريبًا للحصول على الفائدة الكاملة.

ستلاحظ النتيجة بمرور الوقت.

نمو سريع للشعر

حيث يمكنك وضع حوالي عشر قطرات من زيت إكليل الجبل كل مساء على فروة الرأس والبدء في تدليكها من الأسفل إلى الأعلى والاستمرار في التدليك لمدة تصل إلى عشر دقائق ، ويجب استخدام هذه الطريقة بشكل يومي حتى تصل إلى النتيجة التي تريدها. .