مكون طبيعي يساعد علي فرد الشعر وترطيبة تعلمي الطريقة خطوة بخطوة والنتيجة خيالية

وصفات لتنعيم الشعر

بما أن شعر المرأة هُو تاج جمالها، فالشعر الأملس سهل التسريح ويتناسب مع جميع أشكال الوجه، تلجأ الكثير من النساء إلى المستحضرات الكيميائية التي تستخدم لفرد الشعر، ولكن هذه الأساليب تسبب الكثير من المشاكل. مشاكل الشعر وتلفه مثل تساقط الشعر وحساسية فروة الرأس وجفافه. هناك العديد من المكونات الآمنة والطبيعية والفعالة لتنعيم الشعر وإضفاء مظهر جميل وجذاب.

استخدام الزيوت الطبيعية لفرد الشعر

وصفة سريعة ومكونات بسيطة بالزيوت الساخنة يمكنك دهنها كالتالي

المكونات

ربع كوب زيت جوز الهند.

إناء آمن مناسب للاستخدام فِيْ الميكروويف.

مشط خشبي واسع الأسنان.

منشفة.

طريقة التحضير

ضع الزيت فِيْ الميكروويف لمدة 20 ثانية على الأقل.

تدليك فروة الرأس لمدة 15 إلى 20 دقيقة بالزيت الدافئ.

وزعي الزيت بالتساوي على الشعر بمشط خشبي.

غطي الشعر بمنشفة ساخنة ومبللة لمدة 40 دقيقة على الأقل.

اغسلي الشعر جيداً بالشامبو.

مشطي شعرك بالمشط الخشبي واسع الأسنان ودعيه يجف.

كيفِيْة فرد الشعر بالحَلْيب والعسل

لكل فتاة تبحث عن جمال الشعر بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة، وتحتوي على الكثير من البروتين الذي يغذي الشعر دون عناء على النحو التالي

المكونات

ثلاث ملاعق صغيرة من العسل.

ربع كوب حَلْيب.

طريقة التحضير

نأخذ وعاء ونخلط الحَلْيب والعسل جيداً.

ضعي الخليط على الشعر بالتساوي.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيداً.

كرر الوصفة أسبوعيا.

كيفِيْة فرد الشعر بالفراولة والحَلْيب

وهِيْ طريقة مفِيْدة وبسيطة، ومكوناتها متوفرة فِيْ كل منزل ولتنعيم تجاعيد الشعر بالفراولة والحَلْيب اتبع الطريقة التالية

المكونات

ملعقة عسل أبيض.

4 حبات فراولة كبيرة.

كأس حَلْيب؛

طريقة التحضير