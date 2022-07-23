مكون كلنا بنرمية فِيْ البيت..طريقة تنظيف الطاسة والأواني المحروقة بمكون سحري موجود فِيْ البيت هترجع جديدة زي الأول

كيفِيْة تنظيف الوعاء والأواني المحروقة، كثير من النساء يحرقن الوعاء أو بعض الأواني، يعانين عند غسلها، يعانين من التعب الشديد ولا يجدن حَلًْا بعد غسلها، تبقى الحروق كَمْا هِيْ فِيْ الوعاء، لكننا وجدنا الحَلْ لكل سيدة فِيْ المنزل، وجدنا لك وصفة لإزالة هذه الحروق والقضاء فِيْ المحاولات الفاشلة، تبقى آثار الحروق على الحاوية.

كيفِيْة تنظيف الأواني والأواني المحروقة

سنقدم لك وصفة رائعة لتنظيف المقلاة والأواني المحروقة دون تعب أو مجهُود

مكونات الوصفة تنظيف الوعاء والأواني المحروقة

ملح الليمون

بيكربونات الصوديوم.

خل؛

صابون سائل.

عصير الليمون

أواني الأسلاك.

كيفِيْة استخدام الوصفة لتنظيف الأواني

طريقة وضع الخليط السحري فِيْ الإناء للتخلص من الحروق

أحضر الوعاء الذي به بقع حروق.

نضع الخليط السحري فِيْ الوعاء وهُو ملح الليمون وبيكربونات الصودا والخل والصابون السائل والليمون لمدة 10 دقائق على الأقل.

ثم يُفرك الوعاء جيدًا بالأواني، حتى يتم إزالة البقع المحروقة، وإذا لم تختفِيْ هذه البقع، يجب أن نفرك هذا الخليط مرة أخرى حتى تختفِيْ البقعة.

أخيرًا، يتم شطف هذه الحاوية وإزالة البقع عن طريق تفاعل هذه المواد مع بعضها البعض.

يمكن تكرار هذا الخليط مع الأواني الأخرى المعرضة للحرق فِيْ النار.

وصفة صودا الخبز لتنظيف الأواني.