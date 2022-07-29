مكون واحد لإزالة الشيب باحترافِيْة كبيرة مثل صالونات التجميل.. تغطية كاملة للشعر الأبيض من المرة الأولى

هناك مجموعة كبيرة جدًا من النساء اللواتي يرغبن فِيْ الحصول على مظهر مختلف وتغيير مظهرهن ليتناسب مع كل ما هُو حديث وجديد، لذلك يلجأن دائمًا إلى صبغ الشعر والحصول على ألوان مميزة تجعلهن مختلفات، وخاصة النساء اللواتي يعانين من الشيب. شعر. الشعر الذي تريده لتحقيق وصفات طبيعية للقضاء على الشيب والحصول على اللون الأشقر الذهبي بشكل خاص، بعيداً عن المنتجات الكيماوية التي تضر بالشعر بشدة وتتسبب فِيْ تساقطه وتلفه، لذلك نقدم لكَمْ وصفة طبيعية للقضاء على الشيب فِيْ الشعر. المنزل، والحصول على شعر ذهبي فِيْ خطوات معدودة.

كيفِيْة التخلص من الشيب بمكونات طبيعية

يعتبر الكركَمْ من أهم المكونات الطبيعية التي لها فوائد كبيرة على الصحة والبشرة والشعر، ولكن ما لا يعرفه الكثير منكَمْ هُو فائدته الكبيرة فِيْ صبغ الشعر بالذهب وحمايته من التساقط والقضاء على تساقط الشعر. انها صحية جدا. يتم ذلك من خلال ما يلي

مكونات

4 ملاعق كبيرة من الكركَمْ.

4 ملاعق كبيرة من البابونج.

4 ملاعق كبيرة من زهرة الآذريون.

2 كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير

أولاً نحضر وعاءً بلاستيكيًا صغيرًا ونضيف المكونات الجافة ونقلبها جيدًا حتى تمتزج تمامًا ومتجانسة. نبدأ بإضافة الماء المغلي شيئًا فشيئًا، دون التوقف عن التحريك حتى نحصل على قوام كريمي قريب من تناسق الصبغة. اتركي الخليط لمدة نصف ساعة حتى تتجانس المكونات وتتخمر معًا. يتم تطبيق هذه الوصفة على الشعر النظيف والمغسول جيدًا والجاف تمامًا. قسمي الشعر إلى خيوط رفِيْعة واعملي على توزيع الخليط بالتساوي على الشعر مع الحرص على لف كل شعرة. اتركي الوصفة على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفِيْه جيداً بالشامبو، وتذكري تكرار الوصفة مرة فِيْ الأسبوع للحصول على اللون المطلوب.

فوائد الكركَمْ للشعر

يعتبر الكركَمْ من المكونات الطبيعية التي لها تأثير كبير على صحة الشعر وحمايته من التقصف وتساقط الشعر وتقصفه، كَمْا أنه يشجع الشعر على اكتساب لون أشقر مميز بعيدًا عن الوصفات الكيميائية المحملة بالمواد الكيميائية الضارة بصحة الشعر. التغذية المطلوبة ويجعلها صحية وناعمة ولامعة.