مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احَلْي من الجاهز ، يمكنك عمل أفضل وصفة كفتة الأرز باللحم المفروم ، وتحضير المكونات الأساسية ، وبخطوات بسيطة في مطبخك يمكنك طهي أفضل وصفات كفتة الأرز ، وهي ألذ الأطباق والوصفات التي تريد زوجة المنزل معرفتها حول سر نجاحها ، وسنوضح لكم أحد المكونات الذي يعمل لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ، تابعوا معنا .

مكونات كفتة أرز سيتضاعف حجمه

من السهل عمل هذه الوصفة التي يفضلها الكثيرون إذا كان لديك المكونات التالية

المكونات

كوبان من الأرز المطحون أو المطحون.

نصف كيلو لحم مفروم ناعماً.

توابل اللحم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

حفنة من الكزبرة

بعض البقدونس؛

حفنة من الشبت

ثلاث حبات فلفل حَلْو.

خمس فصوص ثوم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل حار ويضاف حسب الرغبة.

عصا النعناع الأخضر أو ​​حسب الرغبة.

بصل متوسط ​​ومبشور.

مشكلة التوابل.

خطوات تحضير كفتة الأرز

يمكنك البدء فِيْ التحضير باتباع الخطوات التالية