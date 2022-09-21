مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احَلْي من الجاهز ، يمكنك عمل أفضل وصفة كفتة الأرز باللحم المفروم ، وتحضير المكونات الأساسية ، وبخطوات بسيطة في مطبخك يمكنك طهي أفضل وصفات كفتة الأرز ، وهي ألذ الأطباق والوصفات التي تريد زوجة المنزل معرفتها حول سر نجاحها ، وسنوضح لكم أحد المكونات الذي يعمل لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ، تابعوا معنا .
مكونات كفتة أرز سيتضاعف حجمه
من السهل عمل هذه الوصفة التي يفضلها الكثيرون إذا كان لديك المكونات التالية
المكونات
- كوبان من الأرز المطحون أو المطحون.
- نصف كيلو لحم مفروم ناعماً.
- توابل اللحم المفروم.
- نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
- حفنة من الكزبرة
- بعض البقدونس؛
- حفنة من الشبت
- ثلاث حبات فلفل حَلْو.
- خمس فصوص ثوم.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل حار ويضاف حسب الرغبة.
- عصا النعناع الأخضر أو حسب الرغبة.
- بصل متوسط ومبشور.
- مشكلة التوابل.
خطوات تحضير كفتة الأرز
يمكنك البدء فِيْ التحضير باتباع الخطوات التالية
- عليك التأكد من أن الأرز مطحون ناعماً، بحيث تكون كرات اللحم متماسكة.
- نقطع اللحم جيدًا ثم نضعه فِيْ وعاء مع الأرز.
- ابدأ فِيْ وضع الإضافات، ثم قلّبها، مع الحرص على إضافة صودا الخبز، لمساعدة كرات اللحم فِيْ الحصول على قوام وحجم جيد بعد التسوية.
- نخلط جميع المكونات جيداً ونعجنها باليد ونضع خضار الشبت والبقدونس والكزبرة فِيْ خليط الكفتة.
- يفضل وضع عجينة الكفتة قبل تشكيلها فِيْ الثلاجة بساعة.
- ثم تبدأ فِيْ تكوين أصابع الكفتة، وتحتاج إلى التأكد من حجمها، ويفضل أن يكون متوسطًا، بحيث تأخذ جميع أصابع الكفتة نفس فترة الاستقرار.
- بعد تشكيل أصابع الكفتة، ضعيها فِيْ الثلاجة حتى تكون درجة التماسك أكبر.
- بعد ذلك، من السهل قليها بكَمْية كبيرة من الزيت، ثم ترشيحها من خلال ورق المطبخ.
- ثم نمررها خلال الصلصة ونتركها حتى تكتمل نضجها.
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