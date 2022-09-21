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مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها

كتب naeam al jabriفي آخر تحديث
مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها
مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها

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مكونات كفتة أرز سيتضاعف حجمه

من السهل عمل هذه الوصفة التي يفضلها الكثيرون إذا كان لديك المكونات التالية

المكونات

  • كوبان من الأرز المطحون أو المطحون.
  • نصف كيلو لحم مفروم ناعماً.
  • توابل اللحم المفروم.
  • نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
  • حفنة من الكزبرة
  • بعض البقدونس؛
  • حفنة من الشبت
  • ثلاث حبات فلفل حَلْو.
  • خمس فصوص ثوم.
  • ربع ملعقة صغيرة فلفل حار ويضاف حسب الرغبة.
  • عصا النعناع الأخضر أو ​​حسب الرغبة.
  • بصل متوسط ​​ومبشور.
  • مشكلة التوابل.

خطوات تحضير كفتة الأرز

يمكنك البدء فِيْ التحضير باتباع الخطوات التالية

  • عليك التأكد من أن الأرز مطحون ناعماً، بحيث تكون كرات اللحم متماسكة.
  • نقطع اللحم جيدًا ثم نضعه فِيْ وعاء مع الأرز.
  • ابدأ فِيْ وضع الإضافات، ثم قلّبها، مع الحرص على إضافة صودا الخبز، لمساعدة كرات اللحم فِيْ الحصول على قوام وحجم جيد بعد التسوية.
  • نخلط جميع المكونات جيداً ونعجنها باليد ونضع خضار الشبت والبقدونس والكزبرة فِيْ خليط الكفتة.
  • يفضل وضع عجينة الكفتة قبل تشكيلها فِيْ الثلاجة بساعة.
  • ثم تبدأ فِيْ تكوين أصابع الكفتة، وتحتاج إلى التأكد من حجمها، ويفضل أن يكون متوسطًا، بحيث تأخذ جميع أصابع الكفتة نفس فترة الاستقرار.
  • بعد تشكيل أصابع الكفتة، ضعيها فِيْ الثلاجة حتى تكون درجة التماسك أكبر.
  • بعد ذلك، من السهل قليها بكَمْية كبيرة من الزيت، ثم ترشيحها من خلال ورق المطبخ.
  • ثم نمررها خلال الصلصة ونتركها حتى تكتمل نضجها.

 

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