مكون وهمى… طرق مختلفة فى إزالة حروق الطاسة بمكونات طبيعية موجوده فى البيت هتبرق من تانى

إزالة حرق الوعاءتنظيف سواد المقلاة المحترقة تعتبر المقلاة من أكثر الأدوات شيوعًا فِيْ المطبخ حيث تتراكَمْ طبقة سوداء بسبب الحروق الناتجة عن القلي المستمر، ولهذا نقدم لكَمْ اليوم وصفات مضمونة تزيل هذا طبقة سوداء وأعدها كَمْا كانت، فإذا كان لديك العديد من علب المرافق المسدودة بهذا السواد، سواء الغلاف الخارجي والداخلي، فسوف تقوم بتنظيفها على الفور، وبدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة. أو الصدر.

إزالة حرق الوعاء

سوف نقدم لك طرق مختلفة ومكونات طبيعية لإزالة حروق الوعاء من خلال موقعنا، علمني

وصفة ملح الليمون وصودا الخبز لإزالة حروق القدر

المكونات

1/2 كوب من صودا الخبز.

ربع كوب ملح ليمون.

1/2 كوب خل.

صابون للتنظيف.

سلك فولاذي مقاوم للصدأ سميك.

طريقة التنظيف

نحضر المقلاة المحروقة، سواء من الداخل أو الخارج، ونضع عليها الكثير من صودا الخبز.

ثم نضيف ملح الليمون ثم نضيف الخل حيث تتفاعل جميع المكونات مع بعضها البعض وتكسر الطبقة المحترقة.

اتركه لمدة 10 دقائق، ثم حاول فصل هذه الطبقة وسترى أنها تنفصل بسهُولة.

إذا كانت هناك طبقة أخرى متبقية من الجزء المحروق، فحاول مرة أخرى إضافة بعض صودا الخبز والخل والملح والليمون.

حتى تزيل كل الحروق وتجد الوعاء وكأنه جديد.

من الممكن أيضًا استخدام الماء المغلي للمساعدة فِيْ إزالة طبقة الدهُون والطبقة المحترقة.

ثم اشطف المقلاة بسلك صابون.

وصفة الكركديه تستخدم لتنظيف الوعاء من الحروق

كركديه.

صابون.

ماء مغلي.

سلك التنظيف.

كوب كبير من الخل.

طريقة تحضير الوصفة