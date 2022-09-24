“ملاعب دون مضمار فِيْ السعودية”.. رد ناري من وليد الفراج

كشف الصحفِيْ الرياضي وليد الفراج عَنّْ رأيه فِيْ مطالب الجماهِيْر بملاعب لا تتبع مسارها فِيْ المملكة.

وقال الفراج، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، “إنهم يطالبون بملاعب بلا مضامير، والمشجع يريد أن يكون على بعد متر أو مترين فقط من الملعب، لكن يجب تغيير ثقافة المشجع أولاً”.

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وأضاف “هناك جمهُور لا يتحكَمْ فِيْ أعصابه ويرمي الزجاجات فِيْ الملعب، لكن مع فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال، هذا يجعل الجمهُور (يتحكَمْ فِيْ أعصابه)”.

وأضاف الفراج “هناك نوع من الجمهُور يحتاج إلَّى مسافة 20 أو 30 مترًا من الملعب، حتى لا يتمكنوا من رمي الزجاجة فِيْ الملعب، وهذا النوع غير مرغوب فِيْه فِيْ الملاعب، ويجب أن يكون المشجعون كذلك. خاضعة للرقابة. “.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات دوري روشان السعودي، على أن تبدأ الجولة الخامسة فِيْ الأول من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. فِيْ ظل معسكر فريقنا الأول فِيْ إسبانيا، حيث يلعب الأخضر مباراتين اختباريين مع الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

يتصدر الشباب ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بفارق أهداف عَنّْ الهلال وصيف البطل وحامل اللقب، والاتحاد فِيْ المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ثم النصر رابعًا. برصيد 9 نقاط.

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