ما هي ملاعب كأس العالم 2022 قطر، تحظى دولة قطر باهتمام كبير وخاصة في المستوى العالمي لكرة القدم، حيث لها أهمية كبيرة في القيام بتقديم العديد من البطولات والتنافسات الضخمة وأجواء تنافسية عالية المستوى،كما وتهتم بتقديم العديد من الملاعب الخاصة والتي تقام بها كأس العالم، والتي تقام كل أربعة سنوات، وبسبب اقتراب كأس العالم، يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على ملاعب كأس العالم 2022 قطر.

كأس العالم 2022 قطر

كأس العالم قطر 2022 هي النسخة الثانية والعشرون من البطولة الوطنية لكرة القدم للرجال، حيث تقام البطولة مرة واحدة فقط كل أربع سنوات، ومن المقرر أن تقام البطولة هذا العام في قطر لتكون أول دولة عربية في التاريخ تستضيف البطولة. كأس العالم. وذكر أن البطولة ستنطلق بالتزامن مع تاريخ 21 نوفمبر 2022 م وتصل إلى تاريخ 18 ديسمبر 2022 م وبناء عليه ستقام البطولة لأول مرة في التاريخ ولأول مرة في المنطقة العربية. دولة ذات غالبية مسلمة، لكنها ستقام للمرة الثانية على مستوى القارة الآسيوية، بعد ما تم القيام به سابقاً، وستقام البطولة في كوريا الجنوبية واليابان.

ما هي ملاعب مونديال قطر 2022

أعلنت دولة قطر العربية، عن تجهيز قرابة ثمانية ملاعب مخصصة لكأس العالم للعام الجاري 2022 م. وهذه هي الملاعب التي ستشهد البطولة، وفيما يلي أسمائها على النحو التالي

ملعب الخور.

ملعب لوسيل.

استاد الوكر.

استاد الريان.

استاد الثمامة.

استاد المدينة التعليمية.

ملعب راس ابو عبود.

استاد خليفة الدولي.

معلومات عن ملاعب مونديال قطر 2022

ملاعب قطر ذات أهمية كبيرة. مع استضافتها لمونديال هذا العام، أثار ذلك رغبة كبيرة في التعرف على أهم المعلومات المتعلقة بالملاعب، والتي نقدمها على النحو التالي

ملعب الخور

يتسع ملعب الخور لحوالي 60 ألف متفرج. وهو من الملاعب البارزة في الدولة حيث يقع على ساحل قطر. وتتميز بشكلها اللافت الذي جاء على شكل بيت عربي قديم. لذلك، غالبًا ما يُعرف باسم استاد البيت، ولا بد من الإشارة إلى أن الاستاد مغلق إلى حد كبير، وهذا يسمح بفاعلية التكييف داخل الملعب، ليبين أن الملعب يضم حدثًا حديثًا بوسائل تقنية للهواء. وتم الإعلان عن افتتاح الملعب في 11 فبراير 2022 م.

ملعب لوسيل

استاد لوسي هو أحد الملاعب البارزة التي تم تصميمها وبنائها في دولة قطر لتخصيصها لكأس العالم للعام الحالي 2022 م. أُعلن أنه سيفتتح في عام 2022 وسيشهد خمس مباريات في المونديال.

استاد الوكر

ملعب الوكر او ملعب الجنوب ويقع تحديدا في مدينة الوكرة. حوالي 40 ألف مقعد، ومن المقرر أيضًا أن يستضيف الملعب حوالي خمس مباريات، بدءًا من دور الـ16.

استاد الريان

استاد الريان هو أحد الملاعب البارزة بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة وتحديداً في مدينة الريان بدولة قطر. من قبل شركة إيكوم الدولية، يستضيف الملعب خمس مباريات من دور الـ16، وافتتح سابقًا في عام 2022.

استاد الثمامة

ومن أبرز الملاعب القطرية المقرر أن تستضيف نهائيات كأس العالم هذا العام ملعب الثمامة الذي يتسع لحوالي 40 ألف متفرج، ويقع الملعب بالقرب من مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة. المباريات التي تبدأ من دور الـ16 إضافة إلى ربع نهائي مونديال 2022.

استاد المدينة التعليمية

أحد ملاعب كأس العالم 2022 هو استاد المدينة التعليمية الواقع في دولة قطر بالمدينة التعليمية. ويعتبر من أبرز الملاعب المخصصة لاستضافة البطولة. وهي تابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. المشاهد، وأعلن أنه سيفتتح في دولة قطر في 15 يونيو 2022، وسيشهد إقامة خمس مباريات، ابتداء من دور الـ16.

ملعب راس ابو عبود

من ملاعب المونديال المتميزة والحديثة ملعب راس أبو عبود، وهو من أشهر الملاعب المبتكرة في الوقت الحاضر، والذي يتمتع بتصميم مميز للغاية وفريد ​​من نوعه. يتسع لنحو 40 ألف مشاهد، وأكثر ما يميزه المنظر الساحر لناطحات السحاب التي تقع تحديدا في منطقة الخليج الغربي، وافتتح في عام 2022 م.

استاد خليفة الدولي

الملعب الثامن والأخير لبطولة كأس العالم 2022 هو استاد خليفة الدولي الذي يتسع لحوالي أربعين ألف متفرج. يقع الملعب تحديدًا في العاصمة القطرية الدوحة في المدينة الرياضية، ومن أبرز الأسماء التي أُطلق على الملعب اسم الاستاد الوطني. تم افتتاحه خلال العام 1976 م.

ما هو ملعب نهائي كأس العالم 2022

أعلنت دولة قطر رسمياً أن الملعب النهائي لكأس العالم 2022 هو ملعب لوسيل الواقع في مدينة لوسيل بدولة قطر العربية. تتسع لأكثر من 86 ألف متفرج، ناهيك عن أنه من أكثر الملاعب تطوراً في الدولة، والذي تم بناؤه خلال عام 2022.

موعد حفل ختام مونديال قطر 2022

استاد لوسيل هو استاد الافتتاح والختام لمونديال 2022 في قطر، ومن المقرر أن يقام حفل ختام مونديال 2022 في 18 ديسمبر من هذا العام، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار تاريخ الانتهاء. تصادف بطولة كأس العالم اليوم الوطني، وعليه سيشهد الشعب القطري مناسبتين خاصتين في نفس الوقت، علما أن انطلاق البطولة ستكون خلال شهري نوفمبر وديسمبر وتستمر لمدة 28 يوما.

تمتاز دولة قطر بكثرة ملاعبها الضخمة كما تمتاز بكثرة كلاعب كأس العالم 2022 قطر التي ستستضيف مونديال 2022، ومن أبرز ملاعب كأس العالم 2022 قطر ملعب لوسيل الواقع في مدينة لوسيل ، والذي سيشهد نهائي كأس العالم 2022.