ملامح نيللي كريم دون مكياج تثير جدلا.. هكذا بدت

تصدرت الفنانة المصرية نيللي كريم، محادثة العديد من متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورتها الأخيرة مع زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، حيث ظهرت مع فصائل مختلفة بعيدًا عَنّْ مستحضرات التجميل.

ظهرت نيللي كريم فِيْ تنورة كلاسيكية منقوشة ملونة، مع جاكيت دنيم فاتح اللون وحذاء تنس أبيض، دون أي مستحضرات تجميل، وارتدت نظارات شفافة، مما جعلها تبدو أكبر سناً.

وشهدت صورة نيللي كريم (48 عاما) تفاعلاً واسعاً من جانب المتابعين، بين من اعتبروا صورتها الطبيعية، بعيداً عَنّْ أضواء التمثيل والإعلام، ومن رآها غير لائقة، وسط تساؤلات حول عمره الفعلي. مشيرة إلَّى أن هناك تغيراً فِيْ ملامحه، وأن علامات الشيخوخة كانت واضحة على وجهه.

وبينما احترم آخرون إطلالتها، أشادوا بقوة شخصية النجمة المصرية وجرأتها على الظهُور بدون مكياج، مشيرين إلَّى أن نيللي كريم لديها ابن يبلغ من العمر 19 عامًا.

تسببت صورة النجمة المصرية فِيْ إعادة مناقشة فارق السن بينها وبين زوجها هشام عاشور، بينما لم تعلق نيللي على الأمر واكتفت بإعادة نشر صورة أخرى جمعتها مع زوجها، من خلال القِصَّة. على صفحته الرسمية على “انستجرام”.

وكان هشام عاشور قد أكد فِيْ وقت سابق أنه لا يمانع فِيْ التعليقات حول فارق السن بينه وبين زوجته نيللي كريم، موضحًا فِيْ تصريحات صحفِيْة أن العمر ليس قضية مهمة فِيْ علاقتهما.

تساءلت عاشور “ما الذي يهم إذا بلغ فارق السن 10 سنوات والفكرة أن تجد من يناسبك .. نتزوج بسرعة دون التفكير فِيْ الأمر، وللأسف هناك أناس مشغولون بالحكَمْ على من حولهم فقط” . “

على الصعيد الفني، تستعد النجمة نيللي كريم لدراما جديدة ستعرض لأول مرة خلال موسم رمضان 2023.

ووثقت نيللي صورة عبر حسابها على موقع “تويتر” وأرفقتها بتعليق “لن أقدم ضغينة فِيْ رمضان المقبل. سأقدم مسلسل السعيدي لأول مرة فِيْ رمضان المقبل 2023 وهذا” سيتطلب مني القيام ببعض الاستعدادات الشخصية والعملية، حتى نتمكن من تقديم عمل مقنع يحترم عقل المشاهد “.

وأضافت “المسلسل دراما لسنا بطيئين. الأستاذ مدحت العدل مازال يكتب الحلقات الأولى من العمل”. وتابع “أقوم حاليًا بتصوير مشاهدي مسلسل (روز وليلى) مع الفنانة الرائعة والجميلة يسرا، وسأنهِيْ تصويره فِيْ أكتوبر المقبل”.