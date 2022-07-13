ملحن أغنية “وزير السعادة” يكشف كواليس تعاونه مع عمرو دياب

كشف الملحن والفنان المصري أحمد زعيم، عَنّْ كواليس تعاونه مع النجم عمرو دياب، بأغنية جديدة بعَنّْوان “وزير السعادة”، تضم ثلاثية “ميغا ميكس” بثلاث أغنيات “ناس سويت”، “ب، ح”.، ب و ك، “وزير السعادة”.

وقال الزعيم إنه وجد الشاعر هاني رجب يعرض عليه كلمات الأغنية ليضع اللحن عليها، وكانوا يستهدفون تحديدا عمرو دياب لغنائها، وهُو ما حدث، فضل الله.

وأوضح أحمد زعيم، فِيْ تصريحات لـ “فوشيه”، أنه انجذب إلَّى اسم “وزير السعادة”، وهُو عَنّْوان لم يسبق له تقديمه، مضيفًا أنه عمل على موسيقى الأغنية مع أسامة عبد المنعم، وتم إرساله. لعمرو دياب الذي أبدى إعجابه الكبير بها قائلًا “هذه الأغنية لي يا رفاق وهِيْ ستطرح فِيْ الصيف”.

وأشار الملحن المصري إلَّى أن هناك مفاجأة تنتظر الجمهُور عَنّْدما يتم تقديم هذه الثلاثية بشكل فردي، بحيث تكون كل أغنية على حدة، حيث يقوم ميني بإعداد ألبوم يجمع فِيْه بعض أغانيه التي تم إصدارها مؤخرًا لعرضها على الجمهُور. فِيْ الفترة القادمة.

وأكد الزعيم أن أغنية “وزير السعادة” التي تصدرت أحاديث الجمهُور بين ثلاثية “ميغا ميكس”، تم العمل عليها قبل شهر ونصف فقط، وهِيْ من أسرع الأغاني التي اشتغل عليها ووافق عليها. عمرو دياب. اكتمل إخراجها فِيْ أسرع وقت ممكن، مضيفًا أن هناك أغانٍ يشتغل عليها عمرو دياب منذ سنوات، ومن خلال الموقع الرسمي يرى أنه “محظوظ” للعمل معه على تلك الأغنية.

وأكد أحمد زعيم أنه على الرغم من تعاونه مع العديد من النجوم والنجوم، إلا أنه يعتبر تعاونه مع عمرو دياب قِصَّة كبيرة بالنسبة له، مشيرًا إلَّى أنه يتزايد اعتباره مطربًا رائدًا فِيْ الزمن، حيث كان عبد الحليم حافظ قائد عصره. . بحضور محمد فوزي وفريد ​​الأطرش وغيرهما لكن جماهِيْرية عبد الحليم طاغية وما يحدث مع عمرو دياب الآن حيث فرض نفسه على الساحة لسنوات عديدة.

بعد الزعيم، لم يجد صعوبة فِيْ اللحن الذي قدمه لأغنية “وزير السعادة”، وتابع، “عَنّْدما يفعل أحدهم شيئًا من القلب، فإنهم يحققونه”. وأشار إلَّى أن طريقة عمله تقوم على طريقتين، الأولى هِيْ العمل على أغنية لمطرب محدد اسمه، ومن خلال الموقع الرسمي يقترب من المغني ويشعر بطريقته، والثانية العمل على أغنية. الأغنية ويخرجها .. كَمْا هِيْ والمغني الذي له دور يأخذها، والطريقة الأولى كانت الطريقة المتبعة مع الهضبة، مبيناً أنه سيحزن إذا لم يوافق على غنائها.

وأوضح أحمد زعيم، أنه لا يحضر أغنيات جديدة لعمرو دياب لأنه يقضي إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلَّى أنه يعتبر أغنية “وزير السعادة” بداية تعاون مع عمرو دياب على أغانٍ جديدة. خلال الفترة القادمة.

وكان عمرو دياب قد أشعل منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن خطا خطوة جديدة من نوعها بإطلاقه 3 أغنيات دفعة واحدة، “ميغا ميكس”، مقطع فِيْديو مكون من 3 أغاني تم طرحها. من خلال تطبيق أنغامي. وكانت الأغاني على النحو التالي “شعب لطيف”، ب، و W و W، وزير السعادة “.