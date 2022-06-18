ملخص الإحصاء للصف الثالث الثانوى 2022 تدريبات وإجابات

يستعد طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام من خلال تجميع الملخصات والمراجعات لجميع المواد المقررة لطلاب المدارس الثانوية.

الإحصاء من الموضوعات المقررة للأقسام الثلاثة: الأدبية والعلمية والرياضية.

على الرغم من عدم إضافة موضوع الإحصاء إلى المجموع ، إلا أن عدد درجاته بجانب الاقتصاد هو 50 ، ويشترط على الطلاب الحصول على 50٪ من الإجمالي في المادة ، وإلا فلا يوجد

على نفس الطالب أن يعيد الامتحان في المادة مرة أخرى لما فيه من نجاح وفشل.

ملخص إحصاءات الثانوية العامة 2022

في الملخص الذي لدينا جاء على شكل شرح للتمارين التي تم الرد عليها حتى يتمكن الطالب من اجتياز الامتحان للمواد التي لم يضاف إلى المجموع ويكرس نفسه للمواد التي تمت إضافتها إلى المجموع. .

المجموع وتحديد اسم الكلية التي يلتحق بها الطالب.

وكان الملخص كالتالي:

معادلة خط الانحدار ، الانحدار y على x

يتم استخدامه عند تقدير قيمة p

المعادلة: y = ax + b

مطلوب للعثور على أ ، ب

احسب معامل الارتباط الخطي بين x و y

أوجد معادلة خط الانحدار y على x ثم تقدير y عند x = 5

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كما يمكنك عزيزي الطالب الاطلاع على ملخص لموضوع الإحصاء للصف الثالث الثانوي. يمكنك الرجوع اليها في حالة رغبتك في الراحة من القراءة والاستماع إلى شرح للموضوع من خلال هذا الفيديو ، اضغط عليه وشاهد الشرح

https://www.youtube.com/watch؟v=hGoYSOPjnjw