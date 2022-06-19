ملخص الاستاتيكا النظري للصف الثالث الثانوي 2022 في 3 ورقات

علم الإحصاء هو أحد فروع الرياضيات التطبيقية إلى جانب الديناميكيات ، حيث يبلغ مجموع الرياضيات التطبيقية لطلاب العلوم الرياضية 60 درجة ، أي أن علم الإحصاء وحده يحتوي على 30 درجة.

يستعد الطلاب لامتحانات الشهادة الثانوية في الرياضيات التطبيقية من خلال البحث عن ملخصات ومراجعات لجميع المواد ، بما في ذلك الرياضيات التطبيقية.

يقوم موقع Shababeek.com بنشر ملخص لفرع الإحصائيات النظرية لطلاب الثانوية العامة وذلك لتسهيل حصول الطلاب على العلامة الكاملة في المادة.

ملخص احصائيات المدرسة الثانوية 2022

والخلاصة التي لدينا هي 3 أوراق فقط تشمل جميع القواعد النظرية في الإحصاء لتكون أمام الطالب ليسهل عليه الرجوع إليها أثناء التدريب لحل امتحانات نهاية العام.

تم تقديم ملخص الإحصائيات على النحو التالي:

يقع مركز الثقل لأي صفيحة عادية على شكل مثلث عند نقطة التقاء وسطاء المثلث.

لا يقع مركز الثقل لسلك رقيق منتظم على شكل مثلث عند نقطة التقاء المثلث إلا إذا كان المثلث متساوي الأضلاع

طريقة الكتلة السلبية

إذا تم رفع كتلة / تم فصل كتلة

قطع مثلث / قرص دائري

لا يمكن موازنة الزوج إلا مع زوج ، و c 1 = – c 2

القوى الموازية هي فقط موازية للقوى الموازية لها

القياس الجبري لاختلاف الزوج

أحد القوانين × البعد الرأسي

توازن الجسم تحت تأثير العديد من القوى الموازية

1. ج = 0

2 ج أي نقطة = 0

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