ملخص رواية بساتين عربستان اسامة المسلم ، قد سعى العديد من الأفراد ممن أعجبوا بقصة رواية بساتين عربستان ، للكاتب اسامة المسلم ،حول البحث على ملخص يتعلق بتلقة الرواية ، وتعد الرواية قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ نشر جزئها الأول قبل سبع سنوات للكاتب السعودي الهاوي أسامة المسلم والذي أصبح من الاشخاص المهمًين في عالم الكتابة في وقت متأخر من حياته، لكنه استطاع أن يبتكر ويجعل روايته من أشهر الروايات في الوطن العربي ، تابعوا معنا .

ما هي رواية بساتين عربستان

بساتين عربستان هي سلسلة قصص للكاتب السعودي المعاصر أسامة المسلم. لمتابعة ذلك، فهي ملحمة حدثت في أيام الجهل قبل ظهور الإسلام.

ملخص رواية بساتين عربستان لأسامة المسلم

تحكي بساتين عربستان حكاية حروب الانتقام بين ساحرتين، الأولى عربية تسمى “الضجة” والثانية فارسية تسمى “أفصار”. والدها في روح ملحمية. وبحسب النقاد، فإن أحداث بلاد فارس والحجاز مرت في الرواية. أما القسم الثاني من الرواية، فقد اتسعت دائرة الشخصيات، منها ماران، الطاغية على أراضي الجزيرة العربية، ونفجة، ابنة أملج “العرجاء”، في مواجهة مران وجنوده.

أسامة المسلم مؤلف رواية بساتين عربستان.

أسامة المسلم روائي سعودي يبلغ من العمر 45 عامًا. ولد في الأحساء بالمنطقة الشرقية في 5 مارس 1977. ودخل عالم الرواية متأخرا، لكنه اليوم هو أحد الأسماء البارزة في الأدب العربي، وتغلب على رواياته الخيالية التاريخية، وله الأسلوب خاصة بالنسبة للسرد، فإن حواراته وحبكاته صلبة، قريبة من سهولة الامتناع عن التصويت، بسبب نهاياتها غير المتوقعة وشخصياتها الغريبة. تُرجمت بعض رواياته إلى اللغة الإنجليزية، ويبلغ رصيده الأدبي حوالي 17 رواية. حاصل على بكالوريوس الآداب من جامعة الملك فيصل قسم اللغة الإنجليزية.

بساتين عربستان كم عدد الأجزاء

تتكون رواية بساتين عربستان من ستة أجزاء صدرت على التوالي، وهذه الأجزاء مقسمة إلى جزأين، كل جزء يضم ثلاثة أجزاء. أما أجزاء هذه الثلاثيات فهي كالتالي

رقم القطعة عنوان الجزء عدد الصفحات سنة الإصدار المطبعة والنسر الجزء الأول بساتين عربستان 536 صفحة مارس 2015 بيت الأدب العربي الجزء الثاني عصبة الشياطين 514 صفحة فبراير 2016 بيت الأدب العربي الجزء الثالث رياح الهجر 573 صفحة أغسطس 2016 بيت الأدب العربي الجزء الرابع عاجِز 512 صفحة تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 بيت الأدب العربي الجزء الخامس هجين ساحرة 528 صفحة فبراير 2022 بيت الأدب العربي الجزء السادس عرين الاسد 656 صفحة مارس 2022 بيت الأدب العربي

كتاب بساتين عربستان pdf

كما ذكرنا أعلاه، تتكون السلسلة من ستة أجزاء كان آخر إصدار منها منذ حوالي خمسة أشهر، ويمكن تنزيل هذه الأجزاء بصيغة PDF مباشرة على النحو التالي

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