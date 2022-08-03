ملخص مباراة الأهلي وفاركو في الدوري ..فيديو

يعرض موقع “كورة 365” ملخص مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري، في مباريات اليوم 28 التي انتهت بالتعادل السلبي.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت ظهر اليوم، على استاد السلام، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت بداية المباراة حماسية من كلا الفريقين وتبادل اللاعبون الكرة في وسط الملعب لتعزيز السيطرة على مسار المباراة في وقت مبكر من الشوط الأول.

نجح فريق فاركو في تأمين دفاعاتهم بشكل جيد وأحبطوا هجمات الفريق الأحمر طوال الشوط الأول، حتى تمكنوا من تهديد هدف محمد الشناوي في أكثر من مناسبة، لكنه لم يترجم إلى أهداف.

وشهد الشوط الأول بعض المحاولات الهجومية من قبل فريق الأهلي، لكنها لم تشكل أي خطر حقيقي على حارس فاركو محمد صبحي، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كثف النادي الأهلي هجماته على دفاعات فريق فاركو من أجل اختطاف هدف بروغريسو، لكن الهجمات لم تسفر عن أي أهداف للفريق الأحمر.

وواصل فريق الأهلي سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، حيث سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفا للأهلي في الدقيقة 71، لكنه أُلغي بداعي التسلل.

وطرد لاعب فاركو محمود عماد في الدقيقة 87، بعد دخوله ملعب المباراة في ثوان، بعد تدخل عنيف ضد محمد محمود لاعب الأهلي.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

يحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

وسيواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد 7 أغسطس.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد من الإسكندرية في تمام الساعة 9 مساءً على استاد برج العرب في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.