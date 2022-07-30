ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري ..فيديو

يعرض موقع “كورة 365” ملخص مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري، والتي جمعت الفريقين بعد ظهر اليوم، في مباريات الـ 21 والمؤجلة.

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في إطار اليوم الحادي والعشرين المؤجل للدوري المصري الممتاز.

فشل النادي الأهلي في تسجيل أي أهداف رغم سيل الهجمات على الهدف الأول لفريق كرة القدم في نادي المقاولون العرب.

أضاع علي معلول ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

وسجل الأهلي هدفا في وقت متأخر من الشوط الثاني لكنه ألغي بداعي التسلل، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز فيما رفع المقاولون العرب رصيدهم إلى 25 نقطة ليحتلوا المركز السادس عشر.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو، في إطار الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، في 3 أغسطس.