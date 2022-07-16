ملخص وأهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ..فيديو

يعرض فيلم “كورة 365” ملخصا وأهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري.

تلقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي هزيمة أخرى في الدوري المصري الممتاز أمام نظيره بيراميدز.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، في اليوم الخامس والعشرين من بطولة الدوري المحلي.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

افتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل في الدقيقة 29 لصالح بيراميدز، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني باءت محاولات عودة الأهلي بالفشل حتى أضاف إريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 65 لينهي المباراة بفوز بيراميدز 2-0.

ملخص بالفيديو وأهداف مباراة الأهلي وبيراميديس

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام بيراميدز

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لخوض أهم مباراة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في كأس مصر

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وكانت القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك تبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة أون تايم سبورتس.

كيف تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر، النسخة الأخيرة، بعد فوزه على بتروجيت في نصف النهائي، بهدفين دون رد.

هدفي الأهلي سجلهما اللاعب التونسي علي معلول في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

كيف تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين لواحد.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.