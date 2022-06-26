ملخص وأهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر ..فيديو

تأهل الفريق الأول للنادي الأهلي رسميًا لنصف نهائي كأس مصر القديمة 2022-2022، بعد فوزه على فريق بيراميدز من هادجين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، كجزء من المباراة. الدور ربع النهائي البطولة.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 18 بعد ركلة ركنية لنادي الأهلي على يمين مرمى بيراميدز، نفذها محمد مجدي أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها طاهر محمد طاهر برأسية سقطت. الذي وضع الكرة في الشباك خلف الحارس شريف إكرامي.

وأصيب لاعب بيراميدز حسين السيد بإصابة دموية بعد اصطدامه بلاعب الأهلي محمد مجدي أفشة لكنه أكمل المباراة بعد تلقيه العلاج.

في الشوط الثاني استمرت المحاولات الهجومية للأهلي وبيراميديس، وحاول العبقري الأحمر انتزاع الهدف الثاني ليضمن فوزهم، فيما حاول فريق السماء الزرقاء التعادل والعودة للمباراة، وتعرضت لهجمات عديدة. كلا الفريقين الذين لم يعملوا على أهداف جديدة.

وتمكن حسام حسن من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 91 من المباراة، بتسديدة منخفضة داخل منطقة الجزاء اخترقت مرمى شريف إكرامي.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز ضد الأهلي، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

التقى النادي الأهلي بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر القديمة.

وكان نادي الزمالك ضمن تأهله الرسمي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على فريق أسوان، وسيواجه الفائز في مباراة الأهلي وبتروجيت.