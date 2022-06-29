ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسموحة ..فيديو

وانتهت أحداث مباراة كرة القدم الأولى بين النادي الأهلي ونظيره سموحة بفوز فريق الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بنظيره سموحة، اليوم الأربعاء، في اليوم الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بضغوط هجومية من النادي الأهلي لكنها لم تترجم إلى أهداف، فاستطاع سموحة أن يخطف الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق مروان حمدي.

واصل لاعبو الأهلي تهديد مرمى فريق الإسكندرية حيث أهدرت الفرص بشكل كبير.

واقترب محمد شريف من تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 40 لكن الكرة اصطدمت بالقائم فيما سجل عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل مروان حمدي الهدف الثالث لسموحة في الدقيقة 46.

وحاول لاعبو الأهلي العودة للمباراة، حتى سجل طاهر محمد طاهر هدفًا لتقليص الفارق في الدقيقة 59.

وبعد عدة محاولات سجل حسام حسن الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 90 + 3.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد النادي الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري المصري، فيما يرتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس.