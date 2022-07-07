ملخص وأهداف مباراة نهائي كأس الرابطة بين فيوتشر وغزل المحلة ..فيديو

فاز فريق فوسير الأول لكرة القدم بكأس الرابطة بعدما تغلب يوشير على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

حقق المستقبل علي غزال المحلة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، مساء الخميس، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسجل الأهداف المستقبلية كريم نيدفيد في الدقيقة 33، وسعد سمير في الدقيقة 40، وأحمد عطاغ في الدقيقة 60، ومحمد فاروق في الدقيقة 65، ومروان محسن في الدقيقة 79، فيما سجل غزل المحلة الهدف الوحيد. يحيى حامد في الدقيقة 90.

كرم اتحاد الأندية المحترفة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمستشار الرياضي التازكرتي، خلال المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية بين فريق غزل المحلة وفريق المستقبل والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

يقدم مؤمن زكريا اليوم كأس الدوري للفريق الفائز بدعوة رسمية من اتحاد الأندية المصرية.

وهتفت جماهير ستاد القاهرة، في نهائي كأس الرابطة، مؤمن زكريا، باهتمام كبير.