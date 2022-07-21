ملخص و نتيجة مباراة الإمارات والأردن كأس العرب للشباب (مواجهة مثيرة قادمة!)

مباراة الامارات و الاردن فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الشباب العربي 2022، ونيابة عن المجموعة الثانية، يستضيف ملعب نادي داماك بخميس مشيط فِيْ مدينة أبها السَعُودِيْة فعاليات نادي داماك. المواجهة العربية الثانية فِيْ النسخة الجديدة من البطولة العربية، والتي تجمع منتخبي الأردن والإمارات، وكلاهما دافع لتحقيق النجاح فِيْ البطولة.

وخلال التغطية التالية سنناقش مختلف التفاصيل والأخبار والمشاهد الخاصة بمواعيد المباريات الإماراتية الأردنية والقنوات المذاعة وتاريخ مشاركة الشقيقين ونتائجها فِيْ كأس العرب قبل انطلاقها. النسخة السادسة وتاريخ الاشتباكات الإماراتية الأردنية.

مباراة الامارات و الاردن

المواجهة الآسيوية الأولى، إذن، تنتظر جماهِيْر الأردن والإمارات العربية المتحدة، من خلال بطولة كأس العرب تحت 23 سنة 2022.

ويهدف الأبيض خلاله إلى تحقيق إنجاز جديد متخطياً دور المجموعات.

كَمْا تسعى الجماهِيْر إلى محو آثار المشاركة “المؤسفة” فِيْ مونديال العرب 2011.

وفِيْ فئة الكبار، انسحب الفريقان من كأس العرب 2022 التي فازت بها الجزائر من ربع النهائي.

حيث تلقى أبناء زايد هزيمة مذلة من أصحاب الأرض “قطر”.

بينما خسر الأردنيون من سجود الفريق بعد مباراة مثيرة من ريمونتادا.

منذ البداية نستعرض قائمة المنتخبات التي فازت بكأس الشباب العربي

هذه هِيْ المجموعات المشاركة فِيْ بطولة كأس العرب للشباب 2022

إليكَمْ الجدول الكامل لمباريات كأس العالم العربي من المباراة الافتتاحية إلى المباراة النهائية

نشير إلى أنه قبل مواجهة ابني النشامي وزايد، سيتم افتتاح كأس العرب 2022.

وتقام مباراة السَعُودِيْة وموريتانيا التي تقام أيضا على ملعب “المحَلْة” بمدينة أبها.

منتخب الإمارات

نبدأ تغطيتنا مع منتخب الإمارات تحت 20 سنة، الذي بدأ مشاركته الثالثة فِيْ كأس العرب 2022.

وفد منتخبنا الوطني للشباب يغادر إلى مدينة أبها للمشاركة فِيْ كأس العرب. التفاصيل⏬https//t.co/bWyXFBjfS0# فريق_الإمارات pic.twitter.com/fDhQ1OK2re – منتخب الإمارات العربية المتحدة (UAEFNT) 18 يوليو 2022

وسبق أن شارك شباب الأبيض فِيْ نسختين أخيرتين من كأس العالم العربي.

البطولة خرجت من دور المجموعات.

ويختتم الشباب الأبيض معسكره الخارجي بالمغرب ويحتفِيْ السفِيْر بأعضاء البعثة ويشيد بجهُود أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.# فريق_الإمارات pic.twitter.com/6SzLFXOfWB – منتخب الإمارات العربية المتحدة (UAEFNT) 15 يوليو 2022

وكان أكبر إنجاز للمنتخب، نسبيًا، هُو المشاركة الثانية فِيْ كأس العرب 2022 فِيْ مصر.

وبهزم جيبوتي (8-0) فِيْ الجولة الأولى.

جزء من الصور .. pic.twitter.com/WIi8kyVkHm – منتخب الإمارات العربية المتحدة (UAEFNT) 15 يوليو 2022

غير أنه تلقى فِيْ نفس البطولة هزيمة ثقيلة أمام أسود الأطلسي “المغرب” بخماسية نظيفة.

المنتخب الأردني

من ناحية أخرى، ستلعب الأكاديمية الأردنية أولى مبارياتها فِيْ كأس العرب 2022.

كَمْا ذكرنا، يتطلع اللاعبون إلى محو الذاكرة السيئة لمشاركتهم الأولى فِيْ بطولة 2011.

فِيْ “ثقافني” لم نتمكن من تحديد ظروف وأسباب انسحاب الأردن من المنافسة.

يبدأ فريق T20 استعداداته فِيْ السَعُودِيْة لكأس العرب التفاصيل https//t.co/gHxVzjkyFQ pic.twitter.com/adUxt93cBN – الاتحاد الأردني – الاتحاد الأردني لكرة القدم (JordanFA) 18 يوليو 2022

ومع ذلك، فقد سجل حضورًا ثانيًا فِيْ كأس العالم العربي 2012، بصفته مضيفًا للبطولة.

ومع ذلك، فقد ترك المنافسات من دور المجموعات إلى أسفل الجدول!

بعد تعادل إيجابي مع السَعُودِيْة، وصيف البطولة (1-1)، وسلبي مع السودان.

وهزيمة الكويت بهدف واحد.

وبناءا على آخر منتخب أردني تحت 20 سنة أنهى الفريق استعداداته لمواجهة الإمارات العربية المتحدة فِيْ مباراته الأولى فِيْ مونديال العرب.

وفِيْ المعسكر التدريبي لنادي داماك السعودي، أدى فريق الشباب الأردني دوره الأساسي بقيادة المدرب الوطني إسلام ذيابات.

وشهدت الدورة التدريبية تركيز الجهاز التدريبي على تطبيق جمل مختلفة خلال الفصل الافتتاحي للاعبين فِيْ كأس العرب 2022.

📸 | فريق T20 ينهِيْ استعداداته لمواجهة نظيره الإماراتي فِيْ “كأس العرب” التفاصيل https//t.co/p0LgYGtp7k pic.twitter.com/QFQphKo40G – الاتحاد الأردني – الاتحاد الأردني لكرة القدم (JordanFA) 19 يوليو 2022

وبشأن مجموعة الفريق فِيْ البطولة، أكد ذيابات أن المجموعة الثانية متوازنة، ومستويات الفرق متقاربة، وفرص التأهل متساوية نسبيًا.

وعبر مدرب فريق الشباب الأردني، خلال المؤتمر الصحفِيْ قبل مواجهة الإمارات، عن أمله فِيْ أن يقدم فريقه نفسه بشكل يليق بسمعة الكرة الأردنية.

وعدت البطولة الحالية بأفضل استعداد للاعبين الشباب قبل تصفِيْات كأس آسيا المقرر إجراؤها فِيْ سبتمبر المقبل.

وبخصوص مرحَلْة الإعداد، اعترف ذيابات بأن الفريق لم يحظ بفرصة التدرب بكامل الرتب خلال المرحَلْة الأخيرة، خاصة مع اتحادات اللاعبين مع أنديتهم فِيْ الدوري المحَلْي.

تاريخ الاشتباكات بين الإمارات والأردن

تاريخيا فِيْ “ثقافني” لم نتمكن من مواجهة الصدامات بين الأردن والإمارات لمنتخبات الشباب.

إلا أن الشقيقين التقيا فِيْ الفريق الأول، فِيْ 11 مباراة بينها 4 مباريات ودية.

اشتباكات متنوعة بين النشمي والأبيض، بين تصفِيْات المونديال والتصفِيْات الآسيوية.

بالإضافة إلى نهائيات أمم آسيا.

وفاز الإمارات بسبع مباريات، بينما فاز الأردن فِيْ مباراة واحدة.

وكان التعادل “السلبي” حاضرا فِيْ المواجهات الثلاثة الأخرى.

وعلى مستوى الأهداف التي سجلها فِيْ مواجهات الإمارات مع الأردن، سجل إيال زايد 20 هدفاً، بينما سجل الأردنيون 7 أهداف.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ المباريات الإماراتية الأردنية كانت فوز الأبيض (5-1).

وكان ذلك خلال مباراة ودية جمعت الشقيقين فِيْ 24 مايو 2022.

وفِيْها سجل نجم الجزيرة الإماراتي علي أحمد مبخوت ثلاثية “ثلاثة أهداف”.

أما أكبر فوز للإمارات على الأردن فكان (4-0).

حدث هذا فِيْ مباراة ودية يوم 11 نوفمبر 2004.

بينما كان انتصار الأردن الوحيد على الإمارات بنتيجة (3-1).

خلال كأس ملك تايلاند 2016.

وحصل أصحاب الأرض على لقبهم بعد فوزهم على النشامى فِيْ النهائي (2-0).

مَوعِد مباراة الإمارات والأردن وقنوات المشغلين

المواجهة العربية الثانية فِيْ كأس العرب للشباب مقررة مساء الخميس، الساعة العاشرة (1000 مساءً) بتوقيت الإمارات، التاسعة (900 مساءً) بتوقيت السَعُودِيْة والأردن، الثامنة (800 مساءً) بتوقيت مصر، السادسة ( 6) 0000 مساءً بتوقيت غرينتش.

وعن حكَمْ المباراة الإماراتية الأردنية أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) بشأن تكليف قيادة التحكيم للقمة العربية بفريق تحكيم مغربي بقيادة المحكَمْ الدولي المغربي جلال عيد .

وستقوم شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة بتغطية أحداث اللقاء عبر القناة. Sports KSA 1 HD تقع على القمر الصناعي المصري نايل سات.

وبشأن المعلق على المباراة الإماراتية الأردنية، لم تعلن شبكة القنوات الإذاعية حتى الآن عن طاقمها للتعليق على المباراة.

ملخص ونتيجة مباراة الإمارات والأردن

وانتهت مباراة الأردن والإمارات مساء الأربعاء 20 يوليو / تموز 2022، ضمن مباريات اليوم الأول من الدور الأول.

هذا جزء من المجموعة الثانية لكأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا.

أسفرت المباراة عن تعادل 1-1 بين الشقيقين الآسيويين.

إليكَمْ ملخص ونتائج وأهداف مباراة الإمارات والأردن.

أين تقطع أمين فريد الشناينة شريط لأهداف منتخب الشباب الأردني فِيْ الدقيقة 15 من الشوط الأول من المباراة.

وجاء هدف النشامي الأول من ركلة حرة قرب حافة منطقة جزاء الأبيض، سددها الشناينة متجاوزة الجدار البشري إلى الزاوية اليمنى للحارس الإماراتي.

المنتخب الإماراتي لم يستسلم للهزيمة حتى انتصر البديل هزاع سبيت خاطر الجنيبي وسجل هدف التعادل فِيْ الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من إهدارها فِيْ الشوط الثاني.

وجاء هدف التعادل لإيال زايد من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس الأردني فِيْ الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلاً من إهدارها.

استمرت المباراة حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدلاً من الضياع.

وانتهت بإصابة الحارس الإماراتي سيف المازمي على كرة مشتركة بعد عرضية من خطأ اخير فِيْ مباراة النشامى.

وشهد الاجتماع بعد اختتامه تتويجا أمين فريد الشناينة حصل قائد المنتخب الأردني ومهاجم الفِيْصلي على جائزة رجل المباراة الإماراتي.

بهذه النتيجة، يضيف الفريقان الأردني والإماراتي نقطتهما الأولى فِيْ الموسم الجديد من كأس العرب 2022.

ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي

الآن مع نتائج مباريات اليوم الأول لكأس العرب تحت 20 سنة

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وعن مَوعِد المباراة القادمة لمنتخب الإمارات ويلتقي شباب الأبيض مع المنتخب اليمني الشقيق يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.

وتأتي مباراة الإمارات واليمن ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب تحت 20 سنة.

وتقام المباراة على ملعب نادي داماك بخميس مشيط بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحَلْة) فِيْ مدينة أبها السَعُودِيْة.

بما يخص مَوعِد المباراة القادمة للمنتخب الأردني يلتقي شباب النشمي يوم السبت 23 يوليو 2022 بشباب اليمن السعيد.

وستكون مباراة الأردن واليمن ضمن مباريات الدور الثاني من دور المجموعات لكأس العالم العربي.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز (المحَلْة) الرياضية بمدينة أبها السَعُودِيْة.

استنتاج

خلال التغطية أعلاه، تعرفنا على كل التفاصيل، من وراء الكواليس وآخر الأخبار حول مَوعِد مباراة الأردن والإمارات والقنوات المذاعة، وكذلك تاريخ المشاركة ونتائج الاثنين. التحديدات فِيْ كأس العرب تحت 20 سنة، وأخيراً تاريخ المواجهات بين الأردن والإمارات.