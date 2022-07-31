ملخص و نتيجة مباراة تونس والجزائر ربع نهائي كأس العرب (تشكيل المواجهة)

مباراة تونس و الجزائر تختتم مساء الأحد 31 يوليو 2022 مباريات ربع نهائي كأس الشباب العربي للشباب 2022، التي تقام حاليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فِيْ الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس، حيث سيستضيف الملعب الأمير سلطان بن. مدينة عبدالعزيز الرياضية (المحَلْة)، فِيْ مدينة أبها السَعُودِيْة، مواجهة نارية، فِيْ ديربي شمال أفريقي آخر، يجمع منتخبي الجزائر وتونس، الساعين إلى تحقيق اللقب الأول فِيْ المونديال العربي للخضر، فِيْ مبادلة لقب ثان للنسور التونسي يعادل ألقاب المغرب والسَعُودِيْة.

فِيْ السطور التالية نستعرض بالتفصيل كافة المعلومات والسيناريوهات والأخبار حول مَوعِد مباراة تونس-الجزائر وقنوات الشركة، بالإضافة إلى مسار ونتائج الفريقين فِيْ النسخة السادسة “مع الجديد. اسم “كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، فضلا عن تاريخ مشاركة وإنجازات الفريقين فِيْ المسابقة، فضلا عن تاريخ المواجهات التونسية والجزائرية.

مباراة تونس و الجزائر

مرة أخرى، بعد حوالي 8 أشهر، التقى الجزائر وتونس فِيْ مباراة أخرى، فِيْ كأس العرب، ولكن على مستوى الشباب.

بعد مباراة مثيرة فِيْ نهائي كأس العالم العربي 2022 فِيْ قطر.

الذي حسمه محاربو الصحراء بانتصار دراماتيكي بثنائية نظيفة فِيْ الشوط الإضافِيْ الثاني.

تتويج المنتخب الجزائري بلقبه الأول فِيْ كأس العرب.

أما فئة الشباب، فِيْسعى المنتخب الجزائري للتقدم نحو اللقب الأول فِيْ كأس العرب.

بعد خسارة لقب النسخة الماضية أمام الصقور السَعُودِيْة.

بدلا من ذلك، تونسي يقاتل لمضاهاة أرقام السَعُودِيْة والمغرب، الأكثر تتويجا فِيْ البطولة.

أولاً نستعرض تصنيف المجموعات الست من الدور الأول لكأس العرب لفرق الشباب 2022

هذا هُو سجل نتائج المنتخبات الـ 27 التي شاركت فِيْ كأس العالم العربي تحت 20 سنة

نلاحظ انتباهكَمْ إلى أن مباريات ربع نهائي المسابقة ستقام فِيْ نفس اليوم.

حيث تبدأ مع مباراة الأردن وفلسطين ثم مباراة السَعُودِيْة واليمن.

وستنتهِيْ بمباراة مصر والمغرب، وستختتم بمواجهة الخضر ونسور قرطاج.

المنتخب التونسي

نبدأ تغطيتنا مع المنتخب التونسي لأقل من 20 عاما الذي يفتتح تواجده الرابع فِيْ المونديال العربي للشباب.

وللفريق لقب خاص فِيْ نسخة 2012 على حساب المنتخب السعودي.

وذلك بعد الفوز بالنهائي (4-2).

كَمْا احتلوا المركز الثاني فِيْ بطولة 2022، بعد خسارتهم أمام أسود تيرانجا بهدف فِيْ المباراة النهائية.

بالنسبة للنسخة الجديدة من كأس الشباب العربي، فقد اجتاز أغيلاس دي كارتاجو الدور الأول بنجاح كبير.

حيث أصبح الفريق الأفضل بين الفرق الستة لقادة المجموعة.

بعد تسجيله 6 نقاط و (9) أهداف صافِيْة.

كن صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة فِيْ دور المجموعات.

وانتصروا على البحرين فِيْ الجولة الأولى قبل أن يكتسحوا جيبوتي (6-0) فِيْ الجولة الثانية.

منتخب الجزائر

من ناحية أخرى، يتجه المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما إلى مباراة الأحد ويتطلع إلى الفوز.

وسيقود الفريق للمرة الثالثة فِيْ تاريخ مشاركاته الأربع السابقة، إلى نصف نهائي البطولة.

فِيْ ظهُوره الخامس فِيْ المونديال العربي، تمكن فريق الشباب الجزائري من تجاوز مرحَلْة المجموعات.

وهذا على رأس المجموعة الثالثة.

بعد فوزه على منتخبي لبنان وليبيا على التوالي.

سجل 6 نقاط و (3) أهداف صافِيْة للمجموعة.

على الصعيد التاريخي، شارك شباب الخضر فِيْ كأس العرب 4 مرات من قبل.

وكان ذروة إنجازاته احتلاله المركز الثاني فِيْ النسخة الأخيرة من البطولة العربية.

هذا بعد الخسارة فِيْ النهائي (1-2) أمام المنتخب السعودي “مضيف النسخة الجديدة”.

كَمْا احتل المركز الرابع فِيْ مشاركته الثانية فِيْ كأس العالم العربي 2012.

بعد الخسارة أمام المنتخب الليبي (0-4) فِيْ مباراة تحديد المركز الثالث.

تاريخ الاشتباكات بين تونس والجزائر

وعلى صعيد الاشتباكات الجزائرية التونسية فِيْ فئة الشباب كَمْا نراقب فِيْ “الثقافني”، جمعت 18 مباراة من قبل الفريقين.

منها 4 مباريات فِيْ كأس العرب للشباب، فضلا عن 8 مباريات فِيْ كأس الأمم الأفريقية وتصفِيْاتها.

بالإضافة إلى 6 مباريات فِيْ بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة.

تقاسم الفريقان 6 انتصارات لكل فريق، فِيْما حسم التعادل نتيجة المباريات الست الأخرى.

ومن حيث الأهداف التي سجلها فِيْ مواجهات تونس مع الجزائر، سجل نسور قرطاج 19 هدفا فِيْما سجل الخضر 23 هدفا.

وكانت أعظم نتيجة فِيْ تاريخ المواجهات التونسية والجزائرية هِيْ فوز تونس بنتيجة 3-2 والتي تحققت مرتين.

الأولى كانت فِيْ نصف نهائي كأس الشباب العربي 2012، والتي توجت مع المنتخب التونسي، كَمْا ذكرنا سابقاً.

والثانية كانت فِيْ النسخة الأخيرة من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة.

واصل نسور قرطاج الفوز باللقب، بعد تصدرهم تجمع البطولة بفارق نقطة واحدة عن الوصيفة مصر.

تمثل هذه الثلاثية أكبر فوز لتونس على الجزائر فِيْ تاريخ مواجهات الفريقين.

فِيْما كان أكبر فوز للجزائر على تونس (3-1).

هذا ما حدث فِيْ ذهاب تصفِيْات كأس أمم إفريقيا 2022.

تشكيل مباراة تونس والجزائر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي لأقل من 20 عاما برئاسة المدرب تومي الناجح حول تشكيل تونس ضد الجزائر.

هذا جزء من مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022.

تضمنت التشكيلة الأساسية والاحتياطية لنسور قرطاج العناصر التالية

من جهة أخرى، كشفت الإدارة الفنية للمنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما برئاسة المدرب محمد لاسات حول تشكيل الجزائر ضد تونس.

تضمنت قائمة البداية الأحد عشر والمقعد الأخضر الأسماء التالية

مَوعِد مباراة تونس والجزائر وقنوات الشركة

من المقرر أن يقام ديربي الانتقام الشمال أفريقي مساء الأحد الساعة التاسعة (900 مساءً) بتوقيت السَعُودِيْة، الثامنة (800 مساءً) بتوقيت مصر، السابعة (700 مساءً) من الجزائر وتونس. ، والسادسة (600 مساءً) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكَمْ مباراة تونس والجزائر الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) توصيلها قبل ساعات من بدء الاجتماع.

ستقوم شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة (الناقلة لمباريات كأس الشباب العربي) بتغطية أحداث اللقاء، عبر إحدى قنواتي. Sports KSA 1 HD و ال Sports KSA 2 HD مكافأة القناتين الرياضيتين العراقيتين الرابعة الربيع سبورت والرياضية العراقية العراقية الرياضية hd وكذلك القنوات الرياضية الإماراتية أبو ظبي ودبي الرياضية.

أما معلق مباراة تونس-الجزائر، فلم تكشف أي من القنوات التي بثت الحدث بعد عن التعليق على المباراة المقبلة.

استنتاج

خلال التغطيات السابقة تعرفنا على كل التفاصيل والأخبار والمشاهد عن مَوعِد مباراة الجزائر وتونس وقنوات المشغل وكذلك مسار ونتائج الفريقين فِيْ النسخة الثامنة “مع القديم والجديد. أسماء “المونديال العربي للشباب تحت 20 سنة 2022، إضافة إلى تاريخ المشاركة والإنجازات فِيْ البطولة، إلى جانب تاريخ مواجهات الجزائر وتونس.