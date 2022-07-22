ملخص و نتيجة مباراة مصر وعمان كأس العرب للشباب (فوز غالٍ للفراعنة)

مباراة مصر ضد عمان ضمن مباريات اليوم الثاني من دور المجموعات، فِيْ بطولة كأس العرب 2022 تحت 20 سنة، وفِيْ سياق مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، مساء الخميس 21 يوليو 2022، داماك. يستضيف ملعب النادي فِيْ مدينة خميس مشيط السَعُودِيْة فعاليات المواجهة القوية والمتوقعة التي تجمع بين الفريقين العماني ومصر متوحدين بطموح لتقديم صورة مشرفة لكرة القدم العربية والأفريقية، التقيا فِيْ غياب. من إنجازات الفريقين مع الأفضلية المصرية فِيْ عدد المشاركات.

فِيْ الأسطر القليلة القادمة، سنشرح بالتفصيل جميع الأخبار والمشاهد المتعلقة بمَوعِد مباراة مصر وعمان والقنوات المذاعة، وكذلك تاريخ مشاركة ونتائج الفريقين فِيْ النسخة السادسة للشباب العربي. كأس 2022، وتختتم بتاريخ الاشتباكات بين مصر وعمان.

مباراة مصر ضد عمان

مواجهة جديدة ونادرة أيضا، التقى منتخبا عمان ومصر، وهذه المرة ليس على مستوى ودي.

حيث التقى الفريقان فِيْ المسابقة الرسمية وهِيْ فِيْ كأس العرب لفرق الشباب تحت سن 20 سنة.

الذي تستضيفه المملكة العربية السَعُودِيْة ومنطقة عسير (أبها وخميس مشيط) فِيْ الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.

تاريخيا، كانت الاشتباكات بين الفريقين من بين المواجهات على مستوى لقاءات الأشقاء العرب على الأقل.

لذلك من المتوقع أن تكون اللعبة مؤثرة للغاية، بالإضافة إلى الكثير من الشغف من جانب جماهِيْر الفريقين.

فِيْ فئة الكبار، وفِيْ كأس العرب 2022 التي نظمتها قطر نهاية العام الماضي.

أداء جيد للفراعنة، لذلك توقفت رحَلْتهم فِيْ نصف النهائي.

وبهدف بنيران ودية فِيْ الدقيقة الأخيرة، ودّع النيلان منافسات الفريق التونسي.

قبل أن يحتل المركز الرابع عقب الخسارة أمام العنابي فِيْ المباراة لتحديد المركز الثالث بركلات الترجيح.

وأنهم احتلوا المركز الثاني أمام Desert Warriors بعد مباراة استمرت حتى الوقت الإضافِيْ.

من جانبهم، خرج الريدز العماني من ربع النهائي فِيْ مشاركتهم الثانية فِيْ كأس العرب.

ومن المفارقات أنها جاءت أيضًا فِيْ وجه نسور قرطاج!

نستعرض بداية تصنيف المنتخبات التي فازت بكأس العرب فِيْ النسخ الخمس الأخيرة

هذه المجموعات هِيْ مجموعات البطولة الست

إليكَمْ جدول مباريات كأس العرب للشباب من المباراة الافتتاحية إلى المباراة النهائية

وبالمثل، ضمن مباريات اليوم الثاني من الدور الأول، ستلعب مباراة الجزائر ولبنان.

ما يسبق مواجهة السجدة والخناجر العمانية إلا ضمن المجموعة الثالثة.

المنتخب المصري

نبدأ تغطيتنا مع منتخب مصر تحت 20 عامًا، الذي يدخل ظهُوره الرابع فِيْ كأس العالم العربي بحافز كبير.

🔴 🎙️ | محمود جابر هدفنا الوصول لأبعد نقطة فِيْ كأس العرب … ⬇️⬇️ أكد الكابتن محمود جابر، مدرب فريق الشباب، المولود عام 2003، أن الهدف من البطولة هُو تقديم كرة قدم حقيقية تليق باسم وتاريخ وتراث الكرة المصرية.#EFA pic.twitter.com/FbiOw1N9YH – EFA.eg (EFA) 19 يوليو 2022

حصل على المركز السادس “شرف” فِيْ آخر مشاركتين له.

فِيْ كأس العرب 2022، التي نظمتها السَعُودِيْة، فاز المنتخب السنغالي على حساب تونس (1-0).

وخسر شباب الفراعنة أمام أسود تيرانجا “السنغال” بركلات الترجيح 5-6 فِيْ نصف النهائي.

بعد تعادل إيجابي (1-1) فِيْ المباراة.

أما للمرة الثانية، فكانت فِيْ النسخة الأخيرة من مونديال الشباب العربي 2022.

حدث ذلك فِيْ مصر، لكن فريقه خرج أيضًا من الدور نصف النهائي.

لكن ضد بطل المنتخب السعودي، بعد هزيمة النيل التماسيح فِيْ “مباراة الماراثون” بنتيجة 2-3.

🔴 الكابتن محمود جابر يعلن قائمة منتخب مصر لكأس العرب تحت 20 سنة#encourageegypt 💪🇪🇬 pic.twitter.com/rHTb7WYdk3 – EFA.eg (EFA) 17 يوليو 2022

لكن أسوأ مشاركة للشباب المصري كانت فِيْ كأس العرب 2011 “المشاركة الأولى”.

استضافته المغرب وانجزت على حساب جرين.

وبعد انتهاء المباراة النهائية بركلات الترجيح (3-1)، انتهت المباراة بتعادل إيجابي مثير (3-3).

فِيْ هذا الإصدار، تم إقصاء فريق السجود من دور المجموعات.

بعد حصوله على المركز الثاني فِيْ المجموعة الثانية، حيث أقيمت البطولة على مرحَلْتين فقط.

وتأهلت الصقور السَعُودِيْة من المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الفراعنة.

لكن المنتخب المصري تمكن من تحقيق 3 انتصارات متتالية.

وكان ذلك ضد البحرين (3-0)، ثم العراق (2-1) وأخيراً الكويت بهدف.

قبل الاصطدام مع المنتخب السعودي فِيْ الجولة الحاسمة ليخسر بهدف.

منتخب عمان

من ناحية أخرى، يدخل منتخب عمان للشباب تحت 20 سنة كأس العرب.

ولديه طموحات كبيرة لإثبات نفسه وتحقيق نتيجة مشرفة.

📸 يستكَمْل الأحمر استعداداته لمواجهة شقيقه المصري غدا بجلسة مسائية على ملعب نادي المصيف.#Arab_Cup_for_youth_teams pic.twitter.com/TD0uZhf3mJ – OFA – الصفحة الرسمية (OmanFA) 20 يوليو 2022

جانب واحد من تدريب حارس المرمى 🧤⚽️ pic.twitter.com/9igQZFXL55 – OFA – الصفحة الرسمية (OmanFA) 20 يوليو 2022

هناك حيث تمثل كأس العرب 2022 لفرق الشباب المشاركة الأولى للخناجر العمانية.

تاريخ الاشتباكات بين مصر وعمان

على صعيد الاشتباكات التاريخية بين منتخبي عمان ومصر.

فِيْ الثقافني، تمكنا من خوض مباراتين وديتين فقط، على مستوى الكبار.

الأولى كانت فِيْ 30 مايو 2009 وانتهت بفوز مصر بهدف من محمد أبو تريكة.

أما الثانية فتأتي فِيْ 15 آب 2012 وتعادل خلالها الشقيقان (1-1).

وسجل أحمد حسن مكي للفراعنة فِيْما سجل عبد العزيز القباني هدف التعادل للريدز.

جمعت مواجهة أخرى المختارين ولكن على المستوى العسكري.

حيث التقى المنتخبان العسكريان لكرة القدم فِيْ مصر وعمان فِيْ إطار مونديال 2017 فِيْ عمان وتحديداً فِيْ نصف النهائي.

وانتهت المواجهة بفوز العماني الخنجر بركلات الترجيح (4-1).

ثم انتهت المباراة بشكلها الأصلي والوقت الإضافِيْ بالتعادل الإيجابي (2-2).

وهِيْ البطولة التي هزم فِيْها المنتخب العماني العسكري شقيقه القطري.

وللمفارقة، جاء ذلك بعد الفوز بركلات الترجيح، وكانت نفس نتيجة مواجهتهم مع الفراعنة (4-1).

ومع ذلك، انتهت المباراة النهائية فِيْ نصفها الأصلي والوقت الإضافِيْ بالتعادل السلبي.

تشكيل مباراة مصر وعمان

أعلن الجهاز التدريبي لمنتخب الشباب المصري برئاسة المدرب الوطني محمود جابر سيد حول تشكيل مصر ضد عمان فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من كأس العرب تحت 20 سنة 2022.

تضمنت التشكيلة الأولية لشباب الفراعنة العناصر التالية

فِيْ حارس المرمى احمد نادر السيد.

احمد نادر السيد. الدفاع طارق علاء السيد، إياد العسقلاني، القائد عبد الرحمن رشدان، عمر فايد، رأفت خليل عبد القادر.

طارق علاء السيد، إياد العسقلاني، القائد عبد الرحمن رشدان، عمر فايد، رأفت خليل عبد القادر. نصف ماجد هاني وعمر ممدوح إبراهِيْم وخالد عوض.

ماجد هاني وعمر ممدوح إبراهِيْم وخالد عوض. عند الهجوم احمد نادر حواش وصلاح باشا.

أما الفريق الاحتياطي لفريق السجود فضم

حارس المرمى عبد الرحمن نيفاد وكريم احمد نبيل.

عبد الرحمن نيفاد وكريم احمد نبيل. فِيْ الدفاع مؤمن محمود ومحمد عبد الفتاح.

مؤمن محمود ومحمد عبد الفتاح. فِيْ المنتصف أحمد منيب وأحمد حَلْمي ومحمد محمود ويوسف علي.

أحمد منيب وأحمد حَلْمي ومحمد محمود ويوسف علي. هجوم محمد إبراهِيْم ومحمود أحمد مرسي ويوسف حسن وعبد الرحمن زكي ومحي محمد.

من جهة أخرى، كشف التوجيه الفني لمنتخب عمان للشباب بقيادة المدرب الإسباني سمين ديفِيْد حول تشكيل عمان ضد مصر.

ضم الفريقان الأساسيان والاحتياطيان للعماني الخنجر الأسماء التالية

مَوعِد مباراة مصر وعمان وقنوات الشركة

من المقرر عقد الاجتماع المثير مساء الخميس، الساعة العاشرة (1000 مساءً) بتوقيت عمان، التاسعة (900 مساءً) بتوقيت المملكة العربية السَعُودِيْة، الثامنة (800 مساءً) بتوقيت مصر والسادسة (600 مساءً) بتوقيت جرينتش. .

وحول حكَمْ مباراة مصر وعمان كلف الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC حكَمْ دولي كويتي عبدالله الكندري إدارة القمة.

وستقوم شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة (الناقلة لفعاليات البطولة) بتغطية اللقاء عبر القناة. Sports KSA 1 HD اضافة الى القناة العراقية الرابعة الربيع سبورت والقناة الرياضية العراقية العراقية الرياضية hd .

أما معلق المباراة بين مصر وعمان، فلم تكشف القنوات المذاعة عن طاقم العمل للتعليق على المباراة.

ملخص ونتيجة مباراة مصر وعمان

وانتهت مساء الخميس مباراة عمان ومصر، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات فِيْ كأس الشباب العربي 2022.

وأسفرت المواجهة عن فوز الفراعنة 1-0.

إليكَمْ هنا ملخص ونتائج وأهداف مباراة مصر وعمان.

مكان التسجيل احمد نادر حواش مهاجم إنبي هدف الفراعنة الوحيد فِيْ الدقيقة 43 من الشوط الأول.

جاء هدف شباب مصر الوحيد فِيْ المباراة برأسية حواش الذي تلقى كرة عرضية من ركلة ركنية فِيْ الجهة اليمنى من دفاع الخنجر العماني، اصطدمت بمدافع الشباب الأحمر الذي لم يتمكن من إبعادها، ليتأرجح. الشبكة.

ورغم محاولات الجانبين خلال الفترة المتبقية من المباراة، إلا أن النتيجة النهائية لمباراة مصر وعمان كانت فوز الفراعنة الشباب (1-0).

بعد الاجتماع، تم الإعلان عن الكأس. احمد رأفت خليل جائزة رجل المباراة رجل المباراة .

وبهذه النتيجة، أضافت مصر النقاط الثلاث الأولى، ووضعت “مؤقتًا” على رأس المجموعة د.

يأتي المنتخب العماني فِيْ ذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط أو أهداف.

فِيْما يلي نتائج اليوم الثاني لكأس العرب تحت 20 سنة

إليكَمْ ترتيب المجموعة الرابعة فِيْ بطولة العالم العربي للناشئين 2022

استنتاج

خلال التغطيات السابقة علمنا بكل التفاصيل والأخبار وما وراء الكواليس عن مَوعِد مباراة عمان ومصر والقنوات المذاعة وكذلك تاريخ مشاركة الفريقين فِيْ المونديال العربي. وانجازاته فِيْها وتاريخ الاشتباكات العمانية المصرية.