ملعب النصر يستفز الهلال.. ويستضيف أهم مباريات السعودية فِيْ 2022

وبحسب آخر الأخبار الصحفِيْة، التي وردت مساء الجمعة، فإن ملعب مرسول بارك التابع لنادي النصر سيستضيف إحدى أهم مباريات الفريق السعودي الأول لكرة القدم فِيْ عام 2022، والتي تسببت فِيْ حدوث شريحة كبيرة من اللاعبين. جماهِيْر الهلال. .

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أثارت مرسول بارك الجدل الكبير فِيْ الشارع الرياضي السعودي، فِيْ بداية موسم 2023، خاصة فِيْ مباراة الوحدة، بعد “إطفاء” الأنوار، احتفالاً بأول أهداف الفوز فِيْ منافسات. دوري روشان السعودي، مما دفع البعض للمطالبة بفرض عقوبة على مجلس إدارة الرئيس الموصلي، معمر.

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وأشار المصدر الإعلامي، عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن ملعب مرسول بارك يقترب من استضافة المباراة الودية بين المنتخب السعودي وكرواتيا.

سيواجه منتخبنا الأخضر، فِيْ آخر مباراة ودية له قبل مونديال قطر 2022، المنتخب الكرواتي، يوم 16 نوفمبر.

وذكر الإعلامي عبد العزيز العصيمي، أن ملعب مرسول بارك يعتزم الاستمرار، فِيْ مباراة المنتخب السعودي، إطفاء الأنوار، مع كل هدف للأخضر ضد كرواتيا، وصيف مونديال. كأس روسيا 2022.

يشار إلَّى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يعلن رسميًا بعد عَنّْ اسم الملعب الذي سيستضيف المباراة الودية الكرواتية.