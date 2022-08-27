ملعب مرسول بارك يثير غضب الشارع السعودي.. هل يعاقب النصر

أثار ملعب مرسول بارك غضب الشارع الرياضي السعودي، بعد أن تصرف المسؤولون بشكل غير قانوني، وفقا لقواعد كرة القدم، محليا ودوليا، خلال مباراة الفريق الأولى لكرة القدم بنادي النصر، ضد الوحدة، عَنّْد صاحبها. من الارض فاز (1-0) فِيْ الجولة الاولى من الدوري السعودي “روشان”.

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يأمل فريق النصر الأول لكرة القدم أن ينافس حقاً على لقب النسخة الأولى من دوري “روشن” السعودي، بعد أن احتل المركز الثالث فِيْ موسم 2022، حيث جلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا 4 لاعبين، البرازيلي لويس جوستافو، الإيفواري جيسلان كونان، الكولومبي ديفِيْد أوسبينا وعبد الرحمن غريب.

ملعب مرسول بارك يغضب الشارع السعودي فهل يعاقب النصر

فِيْ الدقيقة الثالثة من المباراة بين رفقاء المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ضد الوحدة، سجل النجم الكاميروني فنسنت أبو بكر، بضربة رأس متقنة، أولى أهداف الفوز فِيْ موسم 2023.

وأقدم انتصار، على احتفال غير قانوني فِيْ لعبة كرة القدم محلياً وعالمياً، حيث تم إغلاق “إنارة” ملعب السيدة بارك على طريقة احتفال المصارعين المحترفِيْن فِيْ “WWE”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً. فِيْ المجتمع الرياضي السعودي.

وأبدى الحكَمْ الرئيسي ومراقب المباراة النصر والوحدة استياءهما مما حدث، مهددين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، بوقف المباراة، فِيْ حال تكرار الحادث مرة أخرى.

شكك جزء كبير من جمهُور الشارع الرياضي السعودي فِيْ إمكانية فرض عقوبة على الفوز.

وأكد الصحفِيْ وليد الفراج عبر برنامج “أكشن مع وليد” أن من أغلق إنارة ملعب مرسول بارك هم المسؤولون عَنّْ الملعب وليس النادي المالك للأرض، موضحا أنه لهذا السبب، فإن لجنة الانضباط فِيْ لن يتمكن الاتحاد السعودي لكرة القدم من مراقبة أي شيء ولا عقاب الانتصار.

وعلى صعيد التحكيم علق الخبير التحكيمي سعد الكثيري لقناة “الرياضة 24” على ما حدث وقال “إطفاء الأنوار فِيْ ملعب مرسول بارك غير مقبول وعلامة استفهام” متفاجئًا بهذا التصرف غير القانوني.