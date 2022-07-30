ملعقة جهنمية لتنظيف الكوتشي الأبيض من الأصفرار والبقع الصعبة وإعادته كالجديد فِيْ دقائق

تهتم الفتيات والنساء بتنظيف الكوتشي وغسله حتى يبدو نظيفًا ومشرقًا وله رائحة جميلة لأن إهمال الكوتشي وعدم تنظيفه يسبب الإحراج لكل من الفتيات والرجال لأن هذا يجعل رائحته كريهة. وشكلها قبيح وبها بقع وأوساخ، لذلك سنقدم لك وصفة تزيل كل البقع، وستكون قادرًا على التوفِيْر فِيْ ميزانية أسرتك لأننا سنقدم لك طريقة سهلة وسريعة يمكنك صنعها. نفسك فِيْ المنزل بمكونات متوفرة بأسعار بسيطة ورخيصة، تتكون من صودا الخبز، صودا الخبز، ملح الليمون، زيت اللافندر، الصابون السائل والخل الأبيض، هذه الوصفة تحافظ على لامعة الكوتشي الجديدة بالإضافة إلى الوصفة طبيعية وآمنة دون حاجة استخدام المساحيق التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية تهِيْج جلد اليدين وظهُور بقع حمراء وحساسية، ولأن لها رائحة نفاذة تسبب صعوبة فِيْ التنفس، وبعيداً عن ذلك تباع بأسعار مرتفعة، السبب الذي يجعل الكثير من الناس وخاصة الأطفال يفضلون ارتداء الكوتشي لأنه مريح جدًا للمشي والجري وممارسة الرياضة والقيام برحَلْات أو مناسبات، ويعاني الكثير من النساء بنظافة الكوتشي وخاصة لون الأب. يلمع على عكس الألوان لأن الكوتشي الأبيض يبدو متسخًا، وبعض السيدات ينظفن الكوتشي الأبيض فِيْ الغسالة، لأن هذا يتسبب فِيْ تمزق الكوتشي وتقطيعه.

مكونات طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز

ثلاث ملاعق كبيرة من المبيض

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز وثلاث ملاعق كبيرة من ملح الليمون

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللافندر

ملعقتان صغيرتان من الصابون السائل

نصف كوب خل أبيض صغير الحجم

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

خمسة أكواب كبيرة من الماء الساخن.

طريقة عمل خليط لتنظيف الكوتشي الأبيض