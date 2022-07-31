ملعقة سحرية لتسوية الكوارع واللحمة بسرعة الصاروخ مهما كان الحجم والكَمْية هتبقي زي الزبدة

إن تسطيح الكراسي واللحوم من الأشياء التي تستغرق ساعات طويلة عندما تنضج، مما يسبب عدم الراحة والإحراج أمام رواد المطعم، خاصة إذا كانت لديهم الفرصة أو العزيمة، والماء والطماطم والبصل التي تعمل على الاستقرار اللحوم والكعك بسرعة وذات نكهة جميلة ولذيذة ولها نكهة ورائحة لذيذة دون الحاجة إلى استخدام قدر الضغط الذي لا يستطيع البعض شرائه بسبب سعره المرتفع، وبصرف النظر عن هذا فهُو خطر على الصحة لأن سوء الاستخدام يمكن أن يسبب تنفجر القدر، ويمكن أن تتسبب فِيْ حروق وإصابات لمن يستخدمها، والخبب من الأطعمة التي يحب البعض تناولها ولها قيمة غذائية كبيرة لاحتوائها على الفوسفور والبروتين والكالسيوم، مما يقوي المفاصل والعضلات. الهشاشة واللحوم أيضًا يحبها الكثير من الناس لأنها مذاقها جميل ولذيذ، ويمكن صنع اللحم على شكل كباب مشوي أو كباب مناسب أو كبسة، ويستخدم اللحم المفروم لعمل العديد من الأطباق، مثل الكفتة، ويمكن حشوها. الكوسة والجولاش والبطاطس والمعكرونة والعديد من الأطباق الأخرى، وعند الاختيار يجب أن يكون اللحم من الأبقار الصغيرة وليس الكبيرة.

تشتهر الخيول فِيْ كثير من الدول العربية. ومن أشهر الدول فِيْ صنع هذا الطعام مصر. يحب معظم الناس تناوله لأنه طعمه جميل جدا ولذيذ ومذاقه رائع، وطريقة صنعه فِيْ المنزل سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت والجهد وما إلى ذلك. هِيْئة.

مكونات العمل الماهر وتسويتها

فِيْما يلي مكونات عمل العامل الماهر وتم تثبيتها بسرعة.

قطعتان متوسطتان من الكرود

كيلو من اللحم الطازج

ملعقتان صغيرتان من السكر

نصف كوب خل صغير الحجم

ملعقتان كبيرتان من الملح

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

كَمْية كافِيْة من الماء

طماطم

بصلة واحدة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

قطعة من ورق الغار

ربع ملعقة صغيرة هِيْل

جزرة مقطعة إلى شرائح

كيفِيْة تسوية الخبب واللحوم بسرعة.