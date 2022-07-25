ملعقة سحرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال 10 دقائق مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

ملعقة سحرية لتسوية اللحوم والكرول بسرعة البرق مهما كان حجمها. كثير من الناس يفضلون أكل الكرود، وذلك أساسًا لما لها من فوائد عظيمة وهِيْ جيدة جدًا لبناء وتقوية عظام الإنسان بالرغم من فوائدها، لكن البعض قد لا يفضل تحضيرها لأنها تستغرق وقتًا طويلاً، وبعضها يقدم أيضًا وجبات الدجاج، فِيْ التعاويذ والأعياد بدلاً من اللحوم، لأن اللحوم تستغرق وقتًا أطول من تحضير الدجاج، لذلك سنقدم لك كيفِيْة استخدام الملعقة السحرية لتسوية اللحوم والكعك بسرعة البرق، بغض النظر عن حجمها.

ملعقة سحرية لتسوية اللحوم والكرول بسرعة البرق مهما كان حجمها

لا غنى عن تناول اللحوم خاصة أن هناك بعض الأطعمة التي تعتمد على اللحوم مثل الفتة واللحوم المشوية وغيرها، وتفضل الأم تقديم وجبات متنوعة لجميع أفراد الأسرة للحصول على جسم سليم وبناء جسم سليم، لذلك سنقدم لك طريقة شواء اللحوم والكعك بسرعة البرق، مهما كان حجمها الكبير، وسنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة

ملعقة متوسطة سكر.

القليل من الماء المغلي.

توابل اللحوم أو الخبب.

حفنة من الطماطم.

2 ملاعق كبيرة زبدة.

بصلة كبيرة.

طريقة تحضير اللحوم والكعك بسرعة البرق.

سيدتي، سوف نعرض لكِ أفضل طريقة لطهِيْ اللحوم والكعك بسرعة البرق، وذلك من خلال بضع خطوات بسيطة

نحضر الوعاء المناسب لطهِيْ اللحوم أو الخبب.

نضع السمن فِيْ القدر ونضعه على نار متوسطة.

نضيف اللحم إلى السمن ونتركه لمدة عشر دقائق مع التحريك الخفِيْف.

انتظر حتى يتلون اللحم.

تبلي اللحم والطماطم والبصل.

ضع الماء المغلي فِيْ القدر.

دع اللحم يغلي فِيْ الماء لبعض الوقت.

نضيف السكر إلى اللحم.

ننتظر قليلاً حتى ينضج اللحم، نضيف الملح ونتركه يغلي مع اللحم، ثم نطفئ النار.

تسوية الأيدي الصغيرة بسرعة البرق

انقعي الكرود فِيْ القليل من الماء وأضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من الخل والملح.

اغسل الخرول جيدًا وضعها فِيْ الماء المغلي مع بعض التوابل حتى تغلي معًا.

خذ وعاء آخر وأضف القليل من الماء المغلي.

نخرج الخيول من القدر ونضعها فِيْ الوعاء الآخر.

أضف البهارات والطماطم والبصل و 2 جزر إلى الكرود.

دعي الكرود تغلي لبعض الوقت ثم أضيفِيْ ملعقة كبيرة من السكر.

انتظر حتى تنضج تقريبًا، ثم أضف الملح.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، فإن طريقة تنعيم اللحوم والكعك بسرعة البرق فِيْ 10 دقائق، يمكننا تنعيم اللحم بملعقة كبيرة من السكر تساعد فِيْ جعلها طرية ومسطحة وغير صلبة دون استخدام قدر الضغط، وهذا يجعل يصبح اللحم مسطحًا، وهذه الطريقة يمكن أن تساهم فِيْ جعل اللحم مسطحًا جدًا إذا استخدمنا هذه الطريقة، فهِيْ تجعل اللحم لا يحتاج إلى التعب والجهد، ويمكن عمل الكرات بالطريقة نفسها